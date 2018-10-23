Belçika'da İslam devleti kurmayı hedefleyen örgüt liderinin vatandaşlığı iptal edildi

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Belçika'nın "en büyük terör davasına" konu olan radikal İslamcı "Sharia4Belgium" (Belçika İçin Şeriat) örgütünün lideri Fuat Belkacem'in vatandaşlığı mahkeme tarafından geri alındı.

Anvers Temyiz Mahkemesi, 6 yıl önce kendisini fesheden örgütün Ebu İmran kod adlı liderinin, "Belçika vatandaşı olarak yükümlülüklerini ciddi biçimde ihlal ettiğine" hükmetti.

Bu nedenle çifte pasaporta sahip Fuat Belkacem'in Belçika vatandaşlığı iptal edildi.

Şu anda sadece Fas vatandaşlığı kalan Belkacem'in, cezasını tamamladıktan sonra sınır dışı edilmesi bekleniyor.

'Müvekkilimin Fas'a gönderilmesi felaket olur'

Avukatı Liliane Verjauw, müvekkilinin Fas'a gönderilmesinin, "felaket" olacağını belirterek, "Oralarda demokratik değerleri ara ki bulasın" dedi.

Verjauw, Belkacem davasının, diğer sanıklar için örnek teşkil edeceğini söyledi.

Belçikalı avukat, bu nedenle iç hukuk yollarının tamamen kapanması halinde konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşıyacağını açıkladı.

AİHM, daha önce 'terör faaliyetlerine katıldığı gerekçesiyle" İngiliz vatandaşlığı iptal edilen bir Sudanlı göçmenin başvurusunu reddetmişti.

Mahkeme, İngiltere'nin aldığı kararın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uygun olduğuna karar vermişti.

Belçika hükümeti ise radikal örgütlerle mücadele amacıyla, cihatçı gruplarla ilişkisi saptanan çifte pasaportlu kişilerin vatandaşlıktan çıkarılmasını öngören bir düzenlemeyi hayata geçirmişti.

2027'ye dek cezaevinde

Fuad Belkacem'in liderliğini yaptığı Sharia4Belgium'un 46 üyesi, "terör örgütüne üyelik", "Suriye'de savaş suçu işlemek", "Suriye ve Irak'taki terör örgütleri için militan toplamak" suçlamasıyla 2016 yılında hakim karşısına çıktı.

Çoğu Suriye ve Irak'ta bulunan örgüt üyeleri, 4 ile 12 yıl ara asında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Daha önce işlediği çeşitli suçlar nedeniyle cezaevinde bulunan Belkacem de, "terör davası" kapsamında 12 yıl ağır hapis cezası aldı ve 25 Mayıs 2027'ye kadar cezaevinde kalacak.

Belçika'da bir İslam devleti kurmayı hedefleyen Sharia4Belgium, 2010 yılında kuruldu. Radikal söylemleriyle gündeme gelen örgüt, eşcinseller için ölüm cezası talebinde bulunuyordu.

Fuad Belkacem'in liderliğindeki örgüt, sık sık nefret söylemi eleştirilerine hedef oluyordu.

Hırsızlık başta olmak üzere birçok suçtan gözaltına alınan Belkacem, 2012 yılında, "nefret ve şiddeti körüklemek" suçundan tutuklandı. Sharia4Belgium 7 Ekim 2012'de kendisini feshettiğini duyurdu.

Ancak örgütün Suriye'deki cihatçı gruplar için militan toplamaya devam ettiğinin ortaya çıkması üzerine, Belçika makamlarınca kapsamlı bir soruşturma başlatılarak, "ülkenin en kapsamlı terör davası" açılmıştı.