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Suudi Arabistan'da "Çölde Davos" adı verilen yatırım konferansı Kaşıkçı olayının gölgesinde başladı.

Suudi petrol şirketi Aramco'nun CEO'su Emin Nasır, konferansta 34 milyar dolarlık petrol anlaşmaları yaptıklarını söyledi.

Emin Nasır, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada da, "Burada herkes Cemal Kaşıkçı'nın ölümünden üzüntü duyuyor. Ailesi için üzülüyoruz, yaşananlardan üzüntülüyüz. Ancak sonuçta, bunu aşmamız gerekiyor. Krallık yaşananları kabul ediyor ve ülkedeki mevcut hukuk sistemiyle bu suçu işleyen insanların yargılanması için gerekli adımları atıyor" dedi.

Nasır'ın yaptığı açıklamaya göre Fransa, Çin, ABD, Japonya, İngiltere, Güney Kore ve Hindistan'dan şirketlerle 15 farklı mutabakat zaptı imzalandı.

İmzası atılan projelerin petrol çıkartma, rafine etme, benzinlikler ve kimyasallar alanında olduğu kaydedildi.

Anlaşma yapılan şirketler arasında Total, Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes, Hyundai Ağır Sanayi ve Sumitomo'nun bulunduğu vurgulandı.