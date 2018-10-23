Image caption Altı soyguncu dükkana girdiklerinde...

Belçika'nın Charleroi kentinde, bir elektronik sigara dükkanını sabah saatlerinde soymaya çalışan altı soyguncu, 'akşama doğru daha çok para olunca gelin' diyen dükkan sahibinin sözünü dinleyince, akşam polis tarafından gözaltına alındılar.

Dükkkanın Didier adlı sahibi kentin dış mahallelerinden birindeki dükkanına giren altı soyguncuya "Şimdi pek para yok. Günün sonunda gelin de size daha çok para verebileyim." dedi.

Ancak sonunda soyguncuların gözaltına alınmasını sağladı.

BBC'ye konuşan Didier "Komedi gibiydi. Şimdi Belçika'nın en kötü soyguncuları diyorlar onlara" dedi.

Didier soyguncular ilk geldiğinde 14 dakika kaldıklarını ve bu süre boyunca soyguncularla dost olmaya çalıştığını anlattı.

Didier "Biraz itiş kakış oldu. Ama hiçbir şey vermedim. Geri gelirseniz kasada iki üç bin euro olur dedim." diye konuştu.

Soyguncular Didier'in blöfünü gördü ve dükkandan ayrıldı.

Didier polisi aradığında geri döneceklerini hiç beklemediğini söyledi. Ancak soyguncular kapanıştan bir saat önce, 17:30'da geri döndüler. Didier kapıda soygunculardan biri olduğunu ve kendisine dükkanın hala kapanmadığını söylediğini anlattı.

Soyguncular bir saat sonra geri döndüklerinde bu kez polis kapıda hazır bekliyordu. Biri 18 yaşından küçük olan altı soyguncu gözaltına alındı.