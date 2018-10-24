Putin Avrupa'ya Amerikan füzelerine ev sahipliği yapmama uyarısında bulundu

Telif hakkı Russian Defence Ministry Image caption Rusya anlaşmayı ihlal eden füzeler geliştirdiğini reddediyor.

Rusya lideri Vladimir Putin, ABD'nin Avrupa'ya yeni füzeler konuşlandırması halinde, Rusya'nın benzer bir karşılık vereceği uyarısında bulundu.

Putin, ABD füzelerine ev sahipliği yapan Avrupa ülkelerinin, Rus saldırılarına hedef olma riskini de alacağını söyledi.

NATO, Washington ve Moskova arasındaki silahların kontrolü anlaşmasının çökmesi durumunda, büyük ihtimalle Avrupa'ya yeni füze konuşlandırmayacaklarını söylemişti.

ABD, Rusya'nın 1987 tarihli orta menzilli nükleer füze (INF) anlaşmmasını ihlal ettiğini ve anlaşmadan çekileceğini söylüyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın büyük ihtimalle anlaşmayı ihlal ettiğini söylemişti. Stoltenberg ayrıca, NATO'nun gerilimi yükseltmek istemediğin, ancak bütün müttefiklerini herhangi bir tehdide karşı savunmaya hazır olduğunu vurgulamıştı.

NATO Perşembe gününden itibaren Soğuk Savaş'tan bu yanaki en büyük askeri tatbikatına hazırlanıyor. Tatbikatın senaryosunda Norveç'e yönelik bir işgal püskürtülüyor. Tatbikata ittifakın 29 üyesinin tümüylle Finlandiya ve İsveç de katılıyor.

Putin ne dedi?

Rusya lideri küresel silahların kontrolü sistemine son vermenin "çok tehlikeli" olduğunu söyledi ve "Geriye bir silahlanma yarışından başka bir şey kalmaz." dedi.

Rusya'nın tepkisinin "çok çabuk ve etkili" olacağını söyleyen Putin, İtalyan Başbakanı Giuseppe Conte'yle görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında "ABD INF anlaşmasından çekilirse, karşı karşıya kalınacak en önemli soru yeniden ortaya çıkacak füzelerle ne yapacakları" dedi.

Putin "Bu füzeler Avrupa'ya göndedilirse, tabii ki biz de benzer bir yanıt veririz ve Avrupa ülkeleri şunu kabul etmiş demektir; işler bu noktaya gelirse kendi topraklarını olası bir misilleme saldırısına açacaklar" diye de ekledi.

Telif hakkı Reuters Image caption NATO tatbikatına ittifaka üye tüm ülkelerden birlikler katılıyor.

Putin ayrıca, ülkesinin ABD'nin Anti Balistik Füze (ABM) anlaşmasından daha çekilmesinden ve INF Anlaşması'ndan çekilmek istemesinden kaygı duyduğunu ve yeni Stratejik Silahsızlanma Anlaşması'nın geleceğinin belirsiz olduğunu söyledi.

Anlaşma Avrupa için neden önemli?

ABD ve dönemin Sovyetler Birliği'nin imzaladığı 1987 tarihli INF anlaşması, denizden atılanlar dahil tüm nükleer ve konvansiyonel kısa ve orta menzilli füzeleri yasaklıyor.

ABD ve Rusya'nın birbirlerine karşı bu tür füzeler kullanacakları yer ise Avrupa.

Bu yüzden ABD Başkanı Donald Trump'ın INF anlaşmasından çekilmesi tehdidi, kıtaya yeni füzeler konulacağı anlamına geleceğinden kaygılara yol açmıştı.

Rusya neyle suçlanıyor?

ABD Rusya'nın NATO'da SSC-8 diye bilinen Novator 9M729 füzelerine sahip olduğu konusunda ısrarlı.

Bu füzeler INF Anlaşması'nın ihlali anlamına geliyor ve Rusya'ya NATo ülkelerine karşı çok kısa sürede konvansiyonel ve nükleer füze saldırıları düzenleyebilme kabiliyeti veriyor.

Trump ABD'nin "Bize müsaade edilmezken, Rusya'nin yeni silahlar geliştirmesine müsaade etmeyeceklerini" söylemişti.

Rusya yeni füzeleri hakkında, anlaşmayı ihlal etmediğini söylemek dışında pek bir ayrıntı vermedi.