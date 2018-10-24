Trump: Kaşıkçı cinayeti ilk günden tam bir fiyaskoydu

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ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin üstünü örtmeye çalışmasını "tarihin en kötü örtbas girişimlerinden biri" olarak niteledi.

"Kaşıkçı cinayeti ve örtbas çabaları hiç gerçekleşmemeliydi" diyen Trump cinayetin ilk günden tam bir fiyasko olduğunu söyledi ve ekledi:

"Bu fikri ortaya atan kişinin başının büyük belada olduğunu düşünüyorum."

Trump bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a yönelik açıklamalarının sert olduğunu da söyledi.

Suudi Arabistan - ABD ilişkileri hakkında ise "Bakın, Suudi Arabistan gerçekten müthiş bir müttefik oldu. Ülkemize en büyük yatırım yapan ülkelerden biri, hatta belki de en büyüğü oldu" dedi.

Donald Trump, ABD'nin cinayete vereceği tepkiyi ise Kongre'ye bırakacağını ve bu konuda iki partinin bir uzlaşmaya varmasını dilediğini belirtti.

Trump, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın cinayetle herhangi bir ilgisi olmadığını söylediğini de aktardı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise ABD'nin Kaşıkçı cinayetine karışan bazı kişileri tespit ettiğini, bunların arasında Suudi istihbarat servileri, kraliyet sarayı ve dışişleri bakanlığı için çalışan kişiler olduğunu söyledi.

Pompeo bu kişilerin ABD vizelerinin iptal edildiğini ve olası yaptırımlar için Hazine Bakanlığı ile çalışma başlattıklarını belirtti.