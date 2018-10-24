Times: Cemal Kaşıkçı krizini bitirmenin en zararsız yolu Veliaht Prens Muhammed'in görevi bırakması

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İngiltere'de yayımlanan The Times gazetesi bugünkü başyazısında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı cinayetinden nasıl etkileneceğini inceledi.

"Baş belası Prens" başlıklı makalede Prens Muhammed'in jeopolitik bir krize dönüşme riski olan hikayenin merkezindeki isimlerden biri haline geldiği vurgulandı.

Gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihbarat ve güvenlik birimlerinin ellerinde cinayetin planlı olduğuna dair kanıtların bulunduğu sözlerini hatırlattı ve Ankara'nın Prens Muhammed'in cinayetten önce haberi olmasa bile hemen sonrasında öğrendiğine emin olduğunu yazdı.

Başyazı şöyle devam etti:

"Prens Muhammed'in cinayetin veya örtbas çabalarının bir parçası olması ihtimali Batılı hükümetler için bir ikilem yarattı. Çünkü Prens Muhammed ile ilişkilerine büyük yatırımlar yapmışlardı.

Trump yönetimi de ona karmaşık bir bölgedeki hayati bir müttefik olarak bakıyor.

"Batılı hükümetler onun Suudi ekonomisini modernize etme ve katı toplumsal kuralları gevşetme çabalarını sevinçle karşılarken ülke içindeki baskılarını, Katar'a ambargo ve Yemen'de savaşı da içeren dengesiz dış politikasını görmezden gelmişlerdi.

"Bazıları bu yumuşak tutumun Prensi cesaretlendirerek Kaşıkçı cinayetine zemin hazırladığından endişeleniyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption ABD Başkanı Trump son açıklamasında Kaşıkçı cinayeti ve sonrasında yaşanan süreç konusunda Suudi Arabistan'ı eleştirmiş ve Riyad'ın tutumunu "Tarihin en kötü örtbas girişimlerinden biri" olarak nitelemişti.

'Batı tepki göstermezse otoriter rejimlere açık çek vermiş olur'

"Bu kriz Suudi Arabistan ile Batı arasındaki ilişkileri istikrarsızlaştırma riski taşıyor. Bu ilişki, silah satışının da ötesine geçen; güçlü kurumsal bağlantılar, ortak güvenlik, ekonomi ve ticaret çıkarlarını da içeren çok boyutlu bir ittifak.

"Trump'ın içgüdüsü Kaşıkçı cinayetine göz yummak olsa bile Kongre ona izin vermez. Rusya'nın eski ajan Sergey Skripal'e yönelik suikast girişimine karşı uluslararası toplumun desteğini arayan İngiltere de özellikle acı verici bir pozisyonda.

"Batılı hükümetler bu cinayete gerekli tepkiyi göstermezse bu her yerdeki otoriter rejimlere artık Batı'nın uluslararası normların uygulanmasını dayatmayacağına dair çok güçlü bir mesaj vermek anlamına gelir.

"Batı bu noktaya kadar diplomatik baskının bu krizi çözebileceğini umdu.

"Fakat Riyad her ne kadar sonunda cinayeti kabul etse de verdiği tepkinin omurgasını meydan okuma oluşturuyor.

"Batılı hükümetlerin Suudi hükümetini cezalandırmak için diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürmekten bireylere yaptırım uygulamaya kadar atabileceği her adım, bu ülkelere de zarar verme ihtimali taşıyor, özellikle Suudi Arabistan bunlara karşılık vermeye karar verirse.

"Gerçek şu ki, Her ne kadar Erdoğan dünkü konuşmasında bunu söylemekten imtina etmiş olsa da krizden en az zararla çıkmanın yolu Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın veliahtlıktan ayrılması olur."