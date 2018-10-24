ABD tarihinin en büyük piyango ikramiyesi: 1,6 milyar dolarlık ödülün tek kazananı var

ABD tarihinin en büyük piyango ikramiyesi Güney Carolina'da bir bilete çıktı. Mega Millions büyük ikramiyenin başka kazananı olmadığını açıkladı.

Çekilişte "ikinci büyük ikramiye"nin isabet ettiği 36 bilete de 1'er milyon dolar dağıtılacak.

Üçüncü büyük ödülü kazanan 419 kişiye ise 10'ar bin dolar verilecek.

Bir kişiyi bir gecede 1,6 milyar dolar sahibi yapan sayı kombinasyonu 28, 70, 5, 62, 65+5. Kazanma şansı yaklaşık 302 milyonda 1.

ABD tarihinin rekor ikramiyesinde şansını denemek isteyenler gişe önlerinde günlerdir uzun kuyruklar oluşturuyordu.

Mega Million biletleri ABD'nin 44 eyaletinde ve District of Columbia ile Virgin Adaları'nda satılıyor.

Büyük ikramiyeyi Temmuz ayından bu yana kazanan olmamıştı.

Kazanan kişi ödülünü tek seferde nakit olarak alırsa, yarıya yakınını vergi olarak vermek zorunda. Tek seferde çekilmesi halinde 1,6 milyar dolarlık büyük ikramiyeden geriye 913 milyon dolar kalıyor.

Kazananın diğer seçeneği ise parayı 29 yıllık taksitle almak.

2002 yılından bu yana yapılan Mage Millions çekilişinin kuralları, zaman içinde kazanmayı zorlaştıracak şekilde değiştirildi. Bu da dağıtılan ödülün birikerek rekor miktarlara ulaşmasını sağlıyor.

Tek bilet 2 dolara satılıyor.

ABD'de daha önceki en yüksek 5 çekiliş:

1,58 milyar dolar : 2016'daki Powerball çekilişinde dağıtılan ödül California, Florida ve Tennessee eyaletlerindeki 3 bilete bölüştürülmüştü.

: 2016'daki Powerball çekilişinde dağıtılan ödül California, Florida ve Tennessee eyaletlerindeki 3 bilete bölüştürülmüştü. 758,7 milyon dolar : 2017'de Massachusetts eyaletinde iki çocuk annesi Mavis Wanczyk'e çıkmıştı. Wanczyk bilete akrabalarının doğum günlerini girdiğini söylemişti.

: 2017'de Massachusetts eyaletinde iki çocuk annesi Mavis Wanczyk'e çıkmıştı. Wanczyk bilete akrabalarının doğum günlerini girdiğini söylemişti. 656 milyon dolar : 2012'de Mega Millions'ı çekilişinin büyük ikramiyesini Maryland, Kansas ve Illinois eyaletlerinde bilet alan 3 kişi paylaşmıştı.

: 2012'de Mega Millions'ı çekilişinin büyük ikramiyesini Maryland, Kansas ve Illinois eyaletlerinde bilet alan 3 kişi paylaşmıştı. 648 milyon dolar : 2013'te yine MEga Millions'ın verdiği ödül Georgia ve California eyaletlerinde toplamda 2 kişiye dağıtılmıştı.

: 2013'te yine MEga Millions'ın verdiği ödül Georgia ve California eyaletlerinde toplamda 2 kişiye dağıtılmıştı. 590,5 milyon dolar: Powerball çekilişinin büyük ödülünü Florida'da 84 yaşındaki bir kadın kazanmıştı.

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