Cemal Kaşıkçı cinayetine adı karışan Suudilerin 'İngiltere vizeleri iptal edilecek'

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İngiltere Başbakanı Theresa May, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle bağlantılı olduklarından şüphelenilen Suudi Arabistan vatandaşlarının vizelerinin iptal edileceğini duyurdu.

May, İngiltere parlamentosundaki konuşmasında "İçişleri Bakanlığı şüphelilerin İngiltere'ye girişlerinin engellenmesi için yasal işlem başlatıyor. Bu bireylerin vizeleri varsa, bu vizeler bugün iptal edilecek" dedi.

Suudi Arabistan, Kaşıkçı'nın başkonsolosluk binası içinde yaşanan 'arbede sonucu öldüğünü' duyurduktan sonra olayla ilgili 18 Suudi Arabistan vatandaşının gözaltına alındığını açıklamıştı.

Ayrıca, Suudi Arabistan'da yayımlanan kraliyet kararnamesiyle, Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri görevden alındı.

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ABD de hafta içinde Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle Suudi Arabistanlı 21 yetkilinin vizelerinin iptel edilerek vize yasağı uygulanabileceğini belirtmişti.

Silah satışı ne olacak?

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier de, Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul başkonsolosluğunda öldürüldüğünün ortaya çıkması üzerine, Suudi Arabistan için silah ihracat izni verilmeyeceğini duyurmuştu.

Altmaier, federal hükümetin şu an Suudi Arabistan'a silah ve savaş malzemesi ihraç edilmesini öngören yeni taleplerin onaylanmayacağını ve Avrupa Birliği bünyesinde ortak tavır alınması için çalıştıklarını söyledi.

İngiltere Başbakanı, Almanya'nın silah yasağına benzer bir karar alıp almayacağı sorusuna, İngiltere'nin savunma ihracatının 'dünyanın en denetimli silah ihracatları arasında olduğu' yanıtını verdi ve Suudilere silah satışının 'gözden geçirildiğini' ifade etti.