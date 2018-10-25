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Bilim insanları, dünyada tüketilen sofra tuzlarının yüzde 90'ının mikroplastik içerdiğini ortaya koydu.

Altı kıtadan 16 farklı ülkede üretilen 39 farklı marka deniz, kaya ve göl tuzunu inceleyen araştırmacılar, bu markalardan 36'sında mikroplastik parçacıklarına rastladı.

National Geoographic'in haberine göre mikroplastiğin deniz tuzunda olduğu yıllardır biliniyordu.

Ancak ne kadarının sofralarımıza girdiği muallaktaydı.

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Endonezya en riskli ülke

Çevre kuruluşu Greenpeace'in Doğu Asya bölümü ile Güney Koreli araştırmacılar, sofra tuzunda bulunan mikroplastikleri ve bunların plastik kirliliğinin yaygın olduğu farklı coğrafyalarla ilişkisini inceledi.

Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Afrika ve Asya'da 21 ülkeden tuz örnekleri aldılar.

Araştırma sonuçları, mikroplastik miktarının sofra tuzu markaları arasında büyük çeşitlilik gösterdiğine işaret etti.

Endonezya ise, en çok mikroplastik içeren sofra tuzu satılan ülke oldu.

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'Başka ülkelerdeki tuzlar daha güvenli olmayabilir'

2015'te yapılan başka bir araştırmaya göre Endonezya, dünyada plastik kirliliğinin en yüksek olduğu ikinci ülke.

Ancak bilim insanlarına göre riskli bölgelerin dışındaki yerlerde sofra tuzları daha masum değil:

ABD'deki New York Devlet Üniversitesi'nden Profesör Sherri Mason, "Bu araştırma mikroplastiklerin ne kadar yaygın olduğunu gösteriyor. İngiltere'de tuzu satın almış olmanız, güvende olduğunuz anlamına gelmez" diyor.

Söz konusu araştırmayı yürütenlerden biri de York Üniversitesi Coğrafya Profesörü Alistair Boxall.

"Analizimiz mikroplastiklerin ciddi yan etkilere neden olduğuna ilişkin sınırlı kanıt olduğunu gösteriyor" diyen Boxall, mikroplastik çalışmalarına odaklanmanın ise, daha kolay saptanabilecek daha büyük çevre kirliliği sorunlarını göz ardı edebileceği endişesinde.

Otomobil tekerleklerinden yayılan küçük parçacıklar, bunlardan biri.