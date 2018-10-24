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Eski ABD başkanı Bill Clinton ile eşi Hillary Clinton'ın New York'taki rezidansı ile eski başkan Barack Obama'nın ofisine "patlayıcı" bulunan paketler gönderildi. ABD Gizli Servisi, rutin tarama sürecinde tespit edilen paketlerin "uygun bir şekilde imha edildiği" belirtildi.

CNN televizyon kanalı ise, 'Beyaz Saray'a da şüpheli bir paket gönderildiğini' aktardı.

CNN, kanalın New York'taki ofisinin de bulunduğu Time Warner Center'ın da "şüpheli paket alarmı" nedeniyle boşaltıldığını duyurdu.

New York polisi ise, Timer Warner'daki paketin diğer paketlerle benzerlik taşıyıp taşımadığının netlik kazanmadığını açıkladı.

Beyaz Saray'dan kınama

Beyaz Saray yaptığı yazılı açıklamada, Clinton ve Obama'ya yönelik "alçak saldırı girişimlerini" kınadı.

Açıklamada ayrıca, 'olayın sorumlularının yasalar uyarınca cezalandırılacağı 'ifade edildi.

Telif hakkı Reuters Image caption Clinton'ların New York'taki rezidansının girişi

NYT'nin emniyet görevlilerine ithaf ettiği haberde patlayıcının Pazartesi günü milyarder finans spekülatörü George Soros'un evinde bulunan patlayıcı ile benzerlik taşıdığı öne sürüldü.

Gizli Servis'in açıklamasında ne Obama ne de Clintonların paketi alma riski bulunduğuna dikkat çekildi.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, 2016 ABD başkanlık seçimlerinde yarışmıştı.