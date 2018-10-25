Oyuncu Robert De Niro'nun New York'taki restoranına şüpheli paket gönderildi

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ABD medyası ünlü oyuncu Robert De Niro'nun New York'ta sahibi olduğu restorana şüpheli bir paket gönderildiği haberini geçti.

NBC televizyonuna konuşan polis kaynakları Tribeca Grill isimli restorana sabahın erken saatlerinde el yapımı bir düzeneğin gönderildiğini söyledi.

Daha önce de ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştiren sekiz isme el yapımı bomba yollanmıştı.

De Niro, Trump'ı açıkça eleştirmiş bir keresinde onun "ulusal bir felaket" olduğunu söylemişti.

New York polis departmanı şüpheli paket geldiği saatte restoranın boş olduğunu açıkladı.

Sekiz ünlü isme el yapımı bomba düzeneği

ABD'de Pazartesi gününden itibaren New York, Washington DC ve Florida'da bazı adreslere bombalı paketler gönderiliyor.

Bunlardan ilki Demokrat Parti'nin en büyük destekçisi milyarder işadamı George Soros'un evi yakınlarında bulunmuştu.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) diğer bomba düzeneklerinin ABD eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'a, ABD eski Başkanı Barack Obama'ya, CNN üzerinden eski CIA Direktörü John Brennan'a, eski Adalet Bakanı Eric Holder'a ve California eyaleti Demokrat Kongre üyesi Maxine Waters'a gönderildiğini açıkladı.

FBI bombaların hiçbirinin patlamadığını ve sorumluların bulunması için insan avı başlattıklarını söyledi.

Trump paketlerle ilgili dünkü Twitter açıklamasında "Amerikan halkının güvenliğinin en yüksek önceliği olduğunu ve güvenlik güçleriyle bu konuda toplantı yaptığını" söyledi.