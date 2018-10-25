Güney Afrikalı üniversite öğrencileri insan idrarından tuğla yaptı

Telif hakkı Robyn Walker/UCT Image caption Tuğlalar başta amonyak kokuyor ama koku 48 saat içinde kayboluyor.

Güney Afrika'da üniversite öğrencileri, insan idrarından çevre dostu bir yöntemle tuğla yapmayı başardı.

Öğrenciler, idrarı, kum ve bakteriyle birleştirdikleri bir süreçle, tuğlaların oda sıcaklığında sertleşmesini sağladılar.

Buluşu yapan Cape Town Üniversitesi öğrencilerinin danışmanı Dyllon Randall, "Bu, temelde okyanusta mercan kayalarının oluşmasıyla aynı yöntem" diye konuştu.

Normal tuğlalar ise yüksek ısılı fırınlarda pişirildikleri için büyük miktarlarda karbondioksit doğaya salıyor.

'Kireçtaşı kadar sert'

Cape Town Üniversitesi'ndeki mühendislik öğrencileri, erkekler tuvaletinden idrar topladı.

Telif hakkı UCT Image caption Tuğlaların büyümesi için istenen sertliğe göre dört ila altı gün süre gerekiyor.

İlk olarak idrardan katı gübre üreten öğrenciler, daha sonra üniversitenin "bio-tuğla" adını verdiği buluşlarını "büyütmek" için, biyolojik bir süreç izlediler.

Bu sürece mikrobik karbonat çökelmesi adı veriliyor.

Bakteriler, idrardaki üreyi çökelten bir enzim üretiyor ve ortaya kalsiyum karbonat çıkıyor. Daha sonra da kalsiyum karbonat kum tanelerini birbirine bağlıyor ve ortaya sert, gri tuğlalar çıkıyor.

Bir tuğla için kaç kez tuvalete gidilmeli?

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Bir insan her tuvalete gidişinde ortalama 200 ila 300 mililitre idrar çıkartıyor.

Bir "bio-tuğlayı" büyütmek için de, 25 ila 30 litre idrar gerekiyor. Bu miktar kulağa çok gelebilir ama aynı idrar 1 kilo kadar gübre üretmek için de kullanılıyor.

Dolayısıyla, bir tuğla yapılabilmesi için 100 kez kadar tuvalete gitmeniz gerekiyor.

Bio-tuğlanın şekli ve sertliği istendiği gibi ayarlanabiliyor.

Dr. Randall BBC'ye yaptığı açıklamada "Bu sürece geçen yıl ilk başladığımızda, kireçtaşının yüzde 40'ı oranında bir sertlik sağlayabildik. Sadece birkaç ay sonra bunu iki katına çıkartmayı başardık ve şimdi de hiç ısı vermeden, oda sıcaklığında sadece kalıba koyduğumuz malzemeyi değiştirerek ve bakterinin partikülleri yapıştırması için daha uzun süre tanıyarak bunu yapabiliyoruz." dedi.

Cape Town Üniversitesi'ne göre normal tuğlalar 1400 derece civarındaki bir sıcaklıkta pişiriliyor.

Ancak Dr. Randall kendi tuğla yapım süreçlerinin çok daha kötü koktuğunu kabul ediyor.

"Diyelim ki bir evcil hayvanınız var ve köşeye işedi. Aldığınız o güçlü koku, salınan amonyağa ait. Bü süreçte bir yan ürün olarak amonyak ortaya çıkıyor. Daha sonra bu, amonyak nitrojen zengini gübreye dönüştürülüyor."diye konuştu.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı İngiltere'de bir şirket, plastik atıkları kullanarak yol yapıyor.

İlk kez insan idrarı kullanıldı

Ancak Randall, 48 saat kadar sona tuğlalardaki amonyak kokusunun tamamen gittiğini ve sağlık açısından herhangi bir risk oluşturmadığını da söylüyor.

"Kullandığımız sürecin birinci aşamasında tüm zararlı patojenler ve bakteriler ölüyor çünkü, çok yüksek orandaki pH oranıyla çalışıyoruz ve bu her şeyi öldürüyor."

Üniversiteye göre üreden tuğla üretilmesi ABD'de yıllar önce denendi. Ancak bu deneyde kullanılan sentetik ürenin imali için, çok büyük oranda enerji kullanılması gerekiyordu.

Randall ve öğrencileri Suzanne Lambert ile Vukheta Mukhari ise ilk kez insan idrarı kullandı ve ortaya idrarın geri dönüştürülmesi fırsatı çıktı.

Tuğlalaların büyümesi için dört ila altı gün gerekiyor. Tuğlanın ne kadar güçlü olmasını istiyorsanız, süreç o kadar uzuyor.