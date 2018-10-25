Trump, şüpheli paketlerin ardından medyaya 'düşmanca tavırlarına son verme' çağrısı yaptı

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ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat Parti'nin üst düzey isimleri ile CNN'e dün şüpheli paketler gönderilmesinin ardından, şüphelinin yakalanacağını söyledi ve basına da "bitmek bilmeyen düşmanlıkları sonlandırmaları" çağrısı yaptı.

CNN televizyonu ile ABD'nin eski başkanı Barack Obama ve eski başkan adayı Hillary Clinton'ın evlerine dün patlayıcı bulunduğu belirtilen şüpheli paketler gönderildi.

ABD Gizli Servisi, paketlerin uygun bir şekilde imha edildiğini ve gönderenin tespit edilmesi için soruşturma başlatıldığını açıkladı.

CNN televizyonunun New York'taki ofislerinin bulunduğu Time Warner Center, "şüpheli paket alarmı" nedeniyle boşaltılmıştı.

Trump'ı genel olarak basına karşı saldırgan bir dil kullanmakla suçlayan muhalifleri, ABD Başkanı'nın sözlerini "ikiyüzlü" bulduklarını açıkladılar.

Çarşamba akşamı Wisconsin eyaletindeki bir ara seçim mitinginde yaptığı konuşmada, ABD Başkanı saldırganı yakalama sözü verdi, basına da "sürekli olarak olumsuz ve çoğu zaman sahte haber ve ithamlara son verme" çağrısı yaptı.

Daha medeni olunmasını isteyen Trump, "Siyaset sahnesinde yer alanlar muhaliflerine ahlaki olarak kusurlularmış gibi davranmayı bırakmalılar" dedi.

Trump, yaptığı konuşmada isim vermedi.

Bu konuşmadan önce, CNN televizyonunun genel müdürü Jeff Zucker, ABD Başkanı Trump'ı ve Beyaz Saray basın sorumlusunu, "kelimelerin önem arz ettiğini anlamamakla" suçlamıştı.

Zucker, "Beyaz Saray basına yönelik süregelen saldırılarının ciddiyetini anlamamakta ısrarcılar" dedi.

Telif hakkı Getty Images Image caption Time Warner

Polis, CNN binasında "el yapımı patlayıcı ve beyaz toz" bulduklarını açıklamıştı.

Paket kimlere gönderildi?

Yetkililer, şüpheli paketlerin New York, Washington ve Florida'daki adreslere gönderildiğini açıkladılar.

Amerikan İstihbarat Servisi'nin (FBI) son açıklamasına göre, patlayıcılar şu isimlere gönderildi:

Eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton

Eski ABD Başkanı Barack Obama

Eski CIA Dörektörü, CNN yorumcusu John Brennan

Eski Başsavcı Eric Holder

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Maxine Waters

Macar asıllı ABD'li milyarder George Soros (Pazartesi günü)

Bu olay neden siyasi?

Bazı Demokratlar Trump'ı geçmişteki söylemleriyle şiddeti kışkırtmakla suçladı. Trump, ABD basınında çıkan haberleri "sahte haber" ve basın kuruluşlarındaki muhaliflerini "halkın düşmanları" olarak tanımlamıştı.

Trump, "Sahte haber medyası - New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN - benim düşmanım değil, Amerikan halkının düşmanı!" demişti.

Trump'ın bazı destekçikleri ise bu hafta gönderilen paketleri, Demokratların ara seçimlerde oy kazanabilmek için düzenledikleri bir kumpas olarak nitelendirdi, ancak bu iddiayı destekleyecek bir kanıt yok. Emniyet birimleri şüpheli ya da şüphelilerin kimliği ile ilgili bilgi de paylaşmış değil.

Saldırı girişimleri, ABD'de 6 Kasım'da gerçekleşecek ara seçimlerden hemen önce meydana geldi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, düzenlediği basın toplantısında yaşananları "terör eylemleri" olarak niteledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Tüm kamu yetkililerine ve parti mensuplarına söylüyorum, şiddeti yüreklendirmeyin, nefreti yüreklendirmeyin, basına saldırıları yüreklendirmeyin. Aynı fikirde olmayabilirsiniz, ama saygı göstermek zorundasınız."

ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyeleri Nancy Pelosi ve Chuck Schumer yayımladıkları ortak açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın "şiddet eylemlerini görmezden gelen açıklamalarının tersini yapana kadar yanlış olarak kalacağını" söylediler.

FBI başlatılan soruşturmanın öncelikleri olduğunu açıkladı.

Beyaz Saray kınadı, Clinton 'birleşme' çağrısı yaptı

Çarşamba günü Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, kamuya mal olmuş kişilere yönelik "şiddet içerikli saldırı girişimlerini" kınadı. Bunun ardından yaptığı açıklamada ise, Beyaz Saray'ın CNN'e yönelik tehditleri de kınadığını söyledi.

Telif hakkı Getty Images Image caption ABD'nin eski başkanı Barack Obama ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton

Florida'da ara seçim etkinliğinde konuşan Clinton, Gizli Servis'e teşekkür etti ve kendisinin ve ailesinin "iyi" olduğunu söyledi.

"Zor zamanlardan geçiyoruz" diyen Clinton, "Derin ayrılıkların olduğu bir dönem ve ülkemizi tekrar birleştirmek için ne gerekiyorsa yapmalıyız ve aynısını yapacak adayları seçmeliyiz" dedi.

Obama'nın sözcüsü ise konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Clinton ve Obama'nın evinde bulunan şüpheli paketler, eve ulaşan postaları denetimden geçiren teknisyenler tarafından fark edilmişti.

Gizli Servis, paketleri "uygun bir şekilde" imha ettiğini açıkladı.

Telif hakkı Getty Images Image caption Time Warner

Daha sonra CNN ofisinin bulunduğu Time Warner'a üçüncü bir şüpheli paket gönderildiği ortaya çıktı.

CNN, emniyet yetkililerine dayandırdığı haberinde paketin eski CIA Başkanı John Brennan'a gönderildiğini öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump'a karşı sıkı bir muhalif olan Brennon, sık sık CNN'e yorumcu olarak katılıyor.