Umut vaat eden yeni 'Truva atı' antibiyotiği

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Bilim insanları, ilk klinik denemelerde umut verici sonuçlar elde edilen yeni bir antibiyotik geliştirdiklerini duyurdu.

Shionogi ilaç şirketi tarafından geliştirilen yeni antibiyotik bakterileri yanıltıyor ve Truva atı gibi hareket ediyor.

Böbrek ve idrar yolları enfeksiyonu olan 448 kişi üzerinde denenen antibiyotiğin, en az mevcut tedaviler kadar etkili olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar, buluşun umut verici bir gelişme olduğunu söyledi.

Yeni buluş ilhamını, Yunan savaşçıların Truva kentine girmesini sağlayan tahtadan yapıpmış Truva Atı efsanesinden alıyor.

Ancak ilaç bakteriye tahtayla değil, demirle sızıyor.

Uluslararası çalışmaya liderlik eden Dr. Simon Portsmouth, "Akut bir enfeksiyon sırasında bağışıklık sistemimizin verdiği tepki, demirin az olduğu bir ortam yaratmak. Bakteriler de buna tepki olarak demir alış miktarlarını artırıyor" dedi.

'Güvenilir ve tesirine dayanılabilir'

Cefiderocol adlı yeni antibiyotik, demire yapışıyor ve bakteri ölümcül bir hata yaparak antibiyotiğin bu şekilde savunma duvarlarını aşarak, hücrelerinin içine girmesine izin veriyor.

Klinik deneyin sonuçları Lancet Enfeksiyon Hastalıkları dergisinde yayımlandı.

Portsmouth da "Cefiderocol'ün hem güvenli olduğu hem de tesirine dayanılabilediği görüldü." dedi.

Çalışma, yeni antibiyotik araştırmalarında nadir görülen gelişmelerden biri.

Antibiyotiklere direnç geliştiren bakteriler, bazı enfeksiyonların tedavisini giderek zorlaştırıyor.

Antimikrobiyal Direnç Araştırması'nda 20250 itibariyle, her yıl 10 milyon kişinin dirençli bakteriler nedeniyle ölebileceği tahmin ediliyordu.

Ancak bu alanda yeni ilaçlar nadiren geliştiriliyor.

Londa Hijyen ve Tropik Tıp Okulu'ndan Prof. Serge Mosktowy "Bu önemli araştırma, dirençli bakterilere karşı alternatif bir antibiyotik umudu veriyor. Ancak henüz başarmış sayılmayız" dedi.

Yeni antibiyotiğin etkinliğinden emin olunabilmesi için çok daha geniş kapsamlı klinik deneyler yapılması öngörülüyor.

Zatürre hastaları ve elimizdeki en güçlü antibiyotikler olan karbapenem antibiyotiklere direnç geliştiren bakterilere karşı araştırmalar yapılıyor.

Ancak cediforol de, içlerine sızar sızmaz bakterileri mevcut antibiyotikler gibi öldürüyor.

Uzmanlar, bakterilere tamamen yeni yöntemlerle saldıran antibiyotiklere acilen ihtiyaç duyulduğunu söylüyor.