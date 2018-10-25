Ürdün'de okul otobüsü sel sularına kapıldı: Çoğu çocuk en az 17 ölü

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Ürdün'ün batısındaki Ölü Deniz (Lut Gölü) kıyılarında bir okul otobüsünün aniden sel sularına kapılması sonucu çoğu öğrenci en az 17 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer 37 öğrenci ve 7 öğretmen, otobüsle bölgeye gezi düzenlediğini ancak sel sularına kapılan otobüsün sürüklenmeye başladığını açıkladı.

Reuters'ın haberine göre yaşamını yitiren öğrencilerin çoğu, 14 yaşından küçük.

Ürdün polisi, şu ana dek en az 34 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Aralarından bazılarının durumu ise kritik.

Bu yılki ikinci trajedi

Ölü Deniz, dünyanın en alçak noktası ve turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bir bölge.

Ancak derin vadileri ile sık sık ani sel olaylarına sahne oluyor.

Image caption Ölü Deniz

İsrail Ordusu ise, Ürdün'ün talebi üzerine çalışmalara destek olduklarını duyurdu.

Arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Perşembe günkü olay, bu yıl Ölü Deniz'de ani sel ve su taşkınları nedeniyle yaşanan ikinci trajedi.