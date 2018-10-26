Independent yazarı: Bu gidişle 'Kaşıkçı kendisiyle kavga ederken bedenini parçaladı' diyecekler

Telif hakkı Getty Images Image caption İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde düzenlenen bir protesto

İngiltere merkezli haber sitesi Independent yazarı ve komedyen Mark Steel, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından İngiltere'nin Suudi Arabistan'a karşı tutumunu eleştiren bir yazı kaleme aldı.

Bugünkü i gazetesinde tam sayfa yayımlanan yazıda "CIA bile artık Suudilerin muhalif gazeteciyi parçalayarak kutulara koyduğunu kabul etmiş gibi gözüküyor. İşte bu yüzden onlara silah satmaya devam etmekte sorun yok: En azından titizler. Esas sorun titiz olmayan tiranlar, onlar her yerde iz bırakır. Ahlaksızlık, Tornado savaş uçaklarını cinayet işledikten sonra ortalığı silmeyi temizlikçilere bırakan bir rejime satmaktır" ifadeleri yer aldı.

Yazı şöyle devam etti:

"Suudiler makul açıklamalar getirdi. Önce Cemal Kaşıkçı'nın orada olmadığını söylediler, sonra bir kavgada öldüğünü açıkladılar. Bu da Kaşıkçı'nın ne kadar şüpheli bir kişi olduğunu gösteriyor: Bir yerde bulunmadan orada ölmeyi başaracak türden bir insandı kendisi. Sonrasında da bir korsan operasyon sonucu öldüğünü duyurdular. Önümüzdeki hafta da esas korsanın kendisi olduğunu, orada olup olmadığı konusunda kendi kendine kavga ederken bedenini parçaladığını söyleyecekler.

"Onlara sattığımız silahların miktarını azaltarak aşırı tepki vermememiz gerektiğini söyleyenlerin bir süre önce Saddam Hüseyin'e karşı dünya ordularının yarısını harekete geçirmemiz gerektiğini söyleyenlerle aynı olması kafa karıştırıcı olabilir. Ama bu farklı bir durum. Çünkü Suudi Arabistan'a sattığımız silahlar gerçek ve o yüzden zararsız sayılır, Saddam'da ise gerçek olmayan silahlar vardı ve bunlar ölümcül şeylerdir.

"Suudi hükümetinin parasıyla ülkeyi gezen milletvekillerinden İşçi Partili Paul Williams 'Modern ve ilerici bir Suudi Arabistan gördüm' demişti. Bunun ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı. Eskiden muhaliflerini külüstür bir baltayla öldürüyorlardı, şimdi ise en gelişmiş testereleri kullanıyorlar. Bundan daha fazla modern ve ilerici olmak mümkün değil.

Telif hakkı Getty Images Image caption İngiltere Başbakanı Theresa May (solda) ve Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman

"Milletvekillerimiz bundan sonra parasını Meksikalı uyuşturucu kartellerinin ödediği her şey dahil bir Acapulco tatiline gidebilir. Oradan dönünce de uyuşturucu baronlarının ne kadar modern ve ilerici olduklarını, kokain endüstrisine bakışlarının değiştiğini söylerler.

"Ama böyle davranacaksanız bunu düzgün yapmanız lazım ve hiç kimse bu konuda Donald Trump'la yarışamaz. Önce Suudi Arabistan hükümetinin soruşturması tamamlanana kadar bir karara varmamak gerektiğini söyledi.

"Fakat cinayet soruşturmalarına dair bu devrimci yaklaşımına yeterli tezahürat alamadı. Bundan sonra her cinayet inceleme ekibi 'Bir cinayet işlendi. Bunu soruşturmakla vakit kaybetmek yerine neden cinayetin tek zanlısından bize kendisinin yapıp yapmadığını söylemesini istemeyelim ki?' demeli.

"Sonrasında ABD'nin Suudi Arabistan'a silah satışını azaltmaması gerektiğini, ABD'de 425 bin kişinin işinin bundan etkileneceğini söyledi. Bu sayı yetmemiş olmalı ki sonraki gün bunu 600 bine, ondan sonraki gün de bir milyona yükseltti. Önümüzdeki hafta da 'Astronomlarımızla konuştum, çok zeki insanlar, bana Ay'ın Suudilere silah satışımız sayesinde varlığını devam ettirdiğini, satışları azaltırsak yer çekiminin de azalacağını ve hepimizin su altında kalacağımızı söylediler. Bu iş imkanları için kötü, çok kötü' demesini bekliyorum.

"Sonra da söze 'Barack Obama ve Clintonlara patlayıcı gönderenleri eleştirmek yanlış olur, çok yanlış. Çünkü onlar bir milyon kişiye iş sağlıyor, gübreler, kablolar, müthiş insanlar, çok iş imkanı yaratıyorlar' diye devam eder.

"Patlayıcıları gönderen kişiler de bunu anonim olarak yapmaktansa çıkıp ortada bir bomba olmadığını söylemeli. Sonra da Barack Obama'nın bombayı kendisine yolladığını açıklarlar. Son olarak da 'Aslında Obama diye biri yok' derler."