Çin'de anaokulunda bıçaklı saldırı: En az 14 çocuk yaralandı

Image caption Çongçing yaklaşık 30 milyon nüfuslu, eyalet düzeyinde bir şehir.

39 yaşında bir kadın Çongçing kentinde bir anaokulunun bahçesinde oynayan çocuklara bıçakla saldırdı. Olayda en az 14 çocuk yaralandı.

Saldırgan kadın okul yetkililerince yakalanarak polise teslim edildi.

Kadının neden anaokulundaki çocukları hedef aldığı bilinmiyor.

Polis kadının soyadının Liu olduğunu ve olay yerinde gözaltına alındığını duyurdu.

Sosyal medyada dolaşan olay sonrasına ait videolarda, okul bahçesinden çıkarılan yaralı çocukların bazılarının yüzlerinde kesikler olduğu görülüyor.

Çin'de bunun gibi şiddet içeren suçlar çok sık olmuyor ancak bu öğrencileri hedef alan ilk saldırı değil.

Münferit saldırılar genellikle yetkililere tepkili ya da akıl sağlığı yerinde olmayan kişilerce yapılıyor.

Nisan ayında 28 yaşında bir adam ortaokula giden 9 öğrenciyi öldürmüştü. Saldırgan okul yıllarında sınıf arkadaşlarının zorbalığına uğradığını ve saldırıyı öç almak için yaptığını söylemişti.

Saldırgan Eylül ayında idam edilmişti.