Telif hakkı Getty Images Image caption Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti zanlılarının Suudi Arabistan'da yargılanacağını açıkladı.

Bayreyn'de düzenlenen bir konferansta konuşan Cubeyr, "İade talebine gelirsek, bu kişiler Suudi Arabistan vatandaşlarıdır. Suudi Arabistan'da yakalanmışlardır, Suudi Arabistan'da soruşturma sürdürülüyordur, Suudi Arabistan'da yargılanacaklar" açıklamasında bulundu.

Adalaet Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kaşıkçı cinayetiyle ilişkili 18 şüphelinin Suudi Arabistan'dan iadesinin istendiği belirtilmişti:

"Gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Ceza Kanununun 81 ve 82/1-a-b maddelerinde düzenlenen 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet ederek kasten öldürme' suçundan olaya karıştıkları belirlenen toplam 18 şüphelinin yargılanmak üzere Suudi Arabistan Krallığından ülkemize iadeleri amacıyla bir talepname düzenleyerek Bakanlığımıza göndermiştir."

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise dün yaptığı konuşmada Suudi Arabistan'da gözaltına alınan 18 kişinin konuşturulamadıkları takdirde Türkiye'ye gönderilmesi gerektiğini söyledi:

"15 artı üç kişi, 18 kişinin tutuklandığı kabul edildi. Bu 18 kişi Kaşıkçı'nın kimler tarafından öldürüldüğünü biliyor, bunun başka izahı yok. Fail bunların içinde.

"Konuşturamıyorsanız, olay İstanbul'da vuku bulmuştur, o zaman bize teslim edin biz yargılayalım"

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik için gerekli belgeleri alabilmek için 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gitmiş ve kendisinden 2 haftadan uzun bir süre haber alınamamıştı.

Suudi Arabistan, Kaşıkçı'nın sorgu sırasında çıkan 'kavgada öldüğünü' duyurdu ve olayla bağlantılı oldukları şüphesiyle 18 Suudi vatandaşını gözaltına aldı.

'Bir histeri oluştu'

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, Bahreyn'deki konferansta ayrıca bu meselenin üstesinden geleceklerini ve gerçeğin açığa çıkacağını dile getirdi.

Kaçıkçı cinayetiyle ilgili olarak medyada 'bir histerinin oluştuğunu' söyleyen Cubeyr, Suudi Arabistan'da konuyla ilgili soruşturmayı yönetenlerin Türkiye'de yetkililerle iletişimde olduğunu aktardı.

Diğer yandan Bahreyn'de düzenlenen bir güvenlik konferansında konuşan ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, "Barışa olan ilgimizi ve insan haklarına sarsılmaz saygıyı aklımızda bulundurursak, Kaşıkçı'nın diplomatik bir misyonda öldürülmesi hepimizi endişelendirmeli" sözlerini dile getirdi.

Mattis, "Herhangi bir ülkenin uluslararası normlara ve hukukun üstünlüğüne uymadığını görmek, en çok ihtiyaç duyulan bir dönemde bölgesel istikrara zarar verir" açıklamasında bulundu.