ABD'nin Pittsburgh şehrindeki bir sinagoga silahlı saldırı

Telif hakkı Google Image caption The Tree of Life Congregation Synagogue in Pittsburgh

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yer alan Pittsburgh şehrindeki bir sinagoga silahlı saldırı düzenlendi.

Pittsburgh polis departmanına göre Cumartesi sabah saatlerinde gerçekleşen saldırıda birkaç kişi hayatını kaybetti.

Sinagogun resmi internet sitesine göre o sırada içeride bir ayin düzenleniyordu.

Pittsburgh Polis Departmanı Sözcüsü Chris Togneri, üç polisin vurulduğunu ve zanlının gözaltına alındığını açıkladı.

Amerikan televizyon kanalı CBS'e bağlı olan yerel televizyon kanalı KDKA, olay yerinden yaptığı yayında 8 kişinin hayatını kaybettiğini öne sürdü, ancak henüz resmi makamlarca hayatını kaybedenlerin sayısı açıklanmadı.

Trump: Dikkat edin

Saldırının ardından polis sözcüsü Jason Lando yaptığı açıklamada, silahlı saldırganın halen dışarıda olduğunu ve bölgedeki insanların evlerinden çıkmaması gerektiğini söylemişti.

İnsanların güvenli olmaması dolayısıyla o bölgeden uzak durması gerektiği aktarıldı.

Sosyal medyada yer alan bir videoda bölgeye çok yoğun bir şekilde polislerin yerleştiği görülüyor.

Tree of Life (Yaşam Ağacı) adlı sinagog, şehrin doğusunda bulunan Squirrel Hill mahallesinde yer alıyor.

Yerel televizyon kanallarında yer alan görüntülere göre olayın ardından polis sinagogun etrafını sardı.

ABD Başkanı Donald Trump, olayla ilgili olarak attığı tweetinde, "Pittsburgh'da gerçekleşen olayları takip ediyorum. Squirrel Hill'de yaşayanlar bir yerlere sığınmalı. Birkaç kişinin hayatını kaybettiği düşünülüyor. Aktif saldırgana dikkat edin. Tanrı hepinizi korusun" dedi.

Bazı kaynaklarda saldırganın sinagogun içine girerek ateş açtığı, daha sonra da sinagogun üçüncü katına saklandığı aktarıldı.

KDKA televizyon kanalının olay yerindeki muhabiri Meghan Schiller, saldırganın polise teslim olduğunu söyledi.

Televizyon kanalına konuşan polis kaynakları ise saldırganın içeriye girip ateş açmadan önce, "Bütün Yahudiler ölmeli" şeklinde bağırdığını öne sürdü.

Saldırganın olay yerine gelen polislere ateş açması üzerine polislerin arabalarını kalkan olarak kullanmak zorunda kaldığı ve üç polisin bu sırada yaralandığı aktarıldı.