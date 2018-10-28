Telif hakkı Liam Hopkin / @hopkin_liam Image caption Bir görgü tanığı büyük bir patlama sesi duyup ardından bir "alev topu" gördüğünü söyledi

İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City kulübünün sahibi Vichai Srivaddhanaprabha'nın helikopteri, dün akşam oynanan maçın ardından havalandıktan kısa süre sonra stadyum yakınındaki bir otoparka düştü.

Srivaddhanaprabha ailesinden BBC'ye konuşan kaynaklar, kulüp sahibinin kaza sırasında helikopterde olduğunu söyledi.

Olayda hayatını kaybeden olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Yerel saatle 20:30 sıralarında yaşanan kaza sırasında helikopterde kaç kişi olduğu da bilinmiyor.

Dün akşam oynanan King Power Stadyumunda oynanan maçta Leicester City ile West Ham 1-1 berabere kalmıştı.

Telif hakkı PA Image caption Tayland asıllı milyarder iş insanı Vichai Srivaddhanaprabha Leicester City'yi 2010 yılında satın almıştı

Bir görgü tanığı kuyruktaki pervanenin çalışmadığını ve helikopterin kendi çevresinde dönmeye başladığını söyledi.

Leicestershire İtfaiye ve Kurtarma Servisi'nin Amir Yardımcısı Andrew Brodie Pazar sabahi erken saatlerde Twitter'dan yazdığı mesajda "Birkaç farklı kurumun katıldığı strateji toplantısından çıktığını" duyurdu. Kazanın "çok ciddi ve trajik" olduğunu belirten Brodie, kazanın sebepleri ve helikopterde kimlerin bulunduğuna dair spekülasyonlar yapılmamasını istedi.

Telif hakkı Pete White Image caption Helikopter maç bitiminin ardından stadyumdan havalanmıştı.

Maçı fotoğraflayan Ryan Brown, helikopterin kalkışını gördüğünü, ardından motorun durduğunu, helikopterin kendi etrafında dönmeye başladığını söyledi; "Helikopterin motoru birden sustu, dönmeye başladı, kontrolden çıktı. Ardından büyük bir patlama sesi duyduk ve ateş topu gördük."

Leicestershire polisi diğer acil yardım servisleri, Hava Kazaları Araştırma Ekibi ve Leicester City Futbol Kulübü ile birlikte kazaya dair incelemelerinin sürdüğünü açıkladı.

Tayland asıllı 60 yaşındaki ünlü iş insanı Vichai Srivaddhanaprabha'nın başkanlığında kulüp 2016 yılında tarihi bir sürpriz yaparak Premier Lig şampiyonu olmuştu.

Vichai Srivaddhanaprabha

Telif hakkı Leicester City Football Club