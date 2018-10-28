İtalya'da bir kiliseyi satın alan Müslümanların cami yapma planına tepki

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İtalya'nın kuzeyindeki Bergamo kentinde bir kilise binasının Müslüman bir dernek tarafından satın alınması ve camiye dönüştürülmesi planı tartışma yarattı.

Lombardia bölgesinde yer alan Bergamo kentinde, bölge yönetimine ait Ospedali Riuniti hastanesinin şapeli geçen ay açık artırmaya çıkarıldı.

Katolik Cappuccini tarikatına ait bir kiliseyken 2015'te Ortodoks cemaatine devredilen kilise açık artırmada yaklaşık 450 bin Euro karşılığında Bergamo Müslümanlar Derneği'ne satıldı.

Derneğin eski kilise binasını camiye çevirmeyi planladığı belirtiliyor.

Aşırı sağcı Lig partisinin yönetimindeki Lombardia'da, bölge sınırları içinde cami yapımını engelleyecek yasal düzenlemeler hazırlanmıştı. Lombardia'da yeni ibadet mekanlarının inşasına mimari ve idari kısıtlamalar getiren 2015 tarihli yasal düzenleme, "cami karşıtı yasa" olarak anılıyordu.

İtalyan basını, Bergamo'daki Müslümanlar Derneği'nin bu düzenlemeye takılmamak için, yeni bir cami inşa etmeye çalışmak yerine kilise binasını satın aldığını belirtti.

'İnşaat izni almaya gerek kalmayacak'

Kilise binasının halihazırda Lombardia yönetimi tarafından "ibadet mekanı" olarak tanınıyor olması sayesinde yeniden bu amaçla kullanım için izin alınmasına gerek kalmayacağı belirtiliyor.

Bergamo kentinin merkez-soldaki Demokratik Parti'den Belediye Başkanı Giorgio Gori, Lombardia bölgesinin cami karşıtlığına böyle bir çözüm bulunmasını ironiyle karşıladı ve "Lombardia bölge yönetimi, Müslümanların ibadet yeri inşasını önlemek için elinden gelen her şeyi yaptıktan sonra eski bir kiliseyi açık artırmaya çıkarıyor. Ve bilin bakalım kim kazanıyor? Müslümanlar. Böylece yasalara uygun şekilde bir cami yapacaklar" dedi. Gori bunu, Lig'in "kendi kalesine gol atması" olarak yorumladı.

Lig partisi ve sağ çizgide yayın yapan gazetelerse bir kilise binasının camiye çevrilmesi planına tepki gösterdi.

Aşırı sağcı ve İslam karşıtı yayınlarıyla tanınan Libero gazetesi dün haberi manşetten "Allah, İsa'yı evinden çıkardı. Müslümanlar kilise satın aldı" başlığıyla duyurdu.

Lig partisi de kilise binasının tarihi ve sanatsal değere sahip olması nedeniyle korunması gerektiğini savundu. Lig milletvekilleri Daniele Belotti ve Alberto Ribolli, açık artırmanın ne şekilde yapıldığını etraflıca inceleyeceklerini ve iptal edilmesi için geçerli bir sebep arayacaklarını açıkladı.

Olayla ilgili tartışmaların büyümesi üzerine Lombardia Bölge Başkanı Attilio Fontana da bir açıklama yaparak açık artırmayı reddetme yetkileri olduğunu vurguladı. Lig partisinden olan Fontana, söz konusu kilise binasının sanatsal yapılar kapsamına girdiğini ve bu nedenle yasaların devlete, bölge yönetimine ve belediyeye satışa karşı çıkma hakkına sahip olduğunu söyledi.

Fontana, halen kiliseyi kullanan Romen Ortodoks Kilisesi papazını arayarak "ibadet yerlerini kaybetmeyeceklerinin güvencesini verdiğini" de söyledi.