Leicester City kulübünün sahibi Vichai Srivaddhanaprabha'nın Cumartesi günkü helikopter kazasında öldüğü açıklandı

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İngiltere Premier Ligi takımlarından Leicerster City'nin sahibi Vichai Srivaddhanaprabha'nın Cumartesi günü TSİ 22.30 sıralarında yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybettiği açıklandı.

King Power Stadyumu önünden havalandıktan çok kısa bir süre sonra kontrolden çıkan helikopter düşmüş ve büyük bir patlamayla yanmaya başlamıştı.

Kulüp'ten yapılan açıklamalarda Leicester City'nin sahibi Srivaddhanaprabha'nın da kaza esnasında helikopterde olduğu belirtilmiş, ancak kazadan kurtulup kurtulmadığı konusunda bir açıklama yapılmamıştı.

Çok sayıda taraftar Leicester City'nin maçlarını oynadığı King Power stadyumu önüne gelerek hem çiçekler hem de takımın atkılarını bıraktı.

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Leicester Emniyeti'nden yapılan açıklamada kazada hayatını kaybedenlerin isimleri açıklandı:

Leicester City'nin sahibi Vichai Srivaddhanaprabha

Srivaddhanaprabha'nın iki yardımcısı Nursara Suknamai ve Kaveporn Punpare

Pilot Eric Swaffer

Yardımcı pilot Izabela Roza Lechowicz

Leicester City kulübünden yapılan açıklamada ise "Bu tarif edilemez acı karşısında dualarımız Srivaddhanaprabha ailesi ve kazada yaşamını yitiren herkesin aileleriyle birlikte. " dendi.

Açıklamada Srivaddhanaprabha için 'nazik, cömert ve hayatını ailesine adamış bir kişiydi' deniyor ve "O'nun öncülüğünde Leicester City bir aile gibiydi. Bir aile olarak da yasımızı tutacağız. Bize miras bıraktığı vizyonu hayata geçirmek için çabalayacağız" ifadeleri yer alıyor.

Leicester City'nin Salı günü Southampton ile oynayacağı maç ise ileri bir tarihe ertelendi.

Leicester City kaptanı Wes Morgan, paylaştığı Twitter mesajında "Takımımızın sahibi ile ilgili gelen haberler karşısında tam anlamıyla yıkılmış durumdayız. Burada herkes tarafından çok sevilen bir kişiydi" dedi.

@vardy7 tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Struggling to find the right words....but to me you are legend, an incredible man who had the biggest heart, the soul of Leicester City Football Club. Thank you for everything you did for… https://t.co/FzTaXVejUg — Jamie Vardy (@vardy7) 28 Ekim 2018

Takımın golcülerinden Jamie Vardy ise "Doğru kelimeleri seçmekte zorlanıyorum… Benim için sen bir efsanesin. Çok büyük bir kalbi olan inanılmaz bir adamsın. Leicester City Futbol Kulübü'nün de ruhusun. Her şey için teşekkürler" dedi.

Leicester City Emniyeti, kazayla ilgili bir soruşturma başlatmış durumda. Stadyumun çevresi ise hâlâ polis kordonunda tutuluyor.