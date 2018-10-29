Endonezya'da 188 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü

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Endonezyalı Lion Air havayolu şirketine ait bir yolcu uçağı, Cakarta - Pangkal Pinang seferi için havalandıktan kısa bir süre sonra 188 kişilik yolcu ve mürettebatıyla denize düştü.

JT-610 sefer sayılı Boeing 737 MAX 8 tipi uçakta 178'i yetişkin, 1'i çocuk, 2'si bebek, 2'si pilot ve 5'i de kabin görevlisi olmak üzere toplam 188 kişinin bulunduğu açıklandı.

Kazadan kurtulan olup olmadığının henüz bilinmediği ifade ediliyor.

Endonezya Ulaştırma Bakanlığı, Sivil Havacılık Müdürü Sindu Rahayu düzenlediği basın toplantısında "Uçak radardan kaybolmadan önce havalimanına geri iniş izni istedi" dedi.

Endonezya'nın Afet Yönetimi Müdürlüğü Başkanı Sutopo Purwo Nugroho, Twitter'dan paylaştığı videoda arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğünü ve uçağa parçaların denizde bulunduğunu aktardı.

TSİ 02.30 sıralarında havalanan uçağın, bir saatlik bir uçuş sonrası Pangkal Pinang'a inmesi planlanıyordu.

BBC'ye bilgi veren bir Lion Air yetkilisi, uçağa ne olduğu konusunda ellerinde henüz bir bilgi bulunmadığını söyledi.

Boeing 737 MAX 8 modeli 2016'da hizmete girmiş olan bir uçak.