Almanya Başbakanı Angela Merkel parti liderliğini bırakıyor

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Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, 2000 yılından bu yana sürdürdüğü Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) genel başkanlığını bırakacağı bildirildi. CDU dün Hessen eyaletinde yapılan seçimlerde yaklaşık 10 puan kaybetmişti.

Reuters ve AFP ajanslarına konuşan üst düzey bir CDU kaynağı, Merkel'in Aralık ayı başında Hamburg'ta yapılacak parti kongresinde aday olmayacağını söyledi.

2005 yılından bu yana Almanya Başbakanı olan Merkel'in bu görevi ise sürdürmek istediği bildirildi.

Merkel'in büyük koalisyondaki ortağı Sosyal Demokrat Parti de (SPD) Hessen'deki seçimde 10 puan kaybetmişti.

SPD Genel Başkanı Andrea Nahles, federal hükümetin zayıf performansının, hayalkırıklığı yaratan sonuca "önemli ölçüde" katkı yaptığını söyledi.

Nahles, SPD'nin 1946'dan bu yana Hessende en kötü sonucunu almasının ardından federal hükümetin "makul" bir çalışma yöntemi bulması gerektiğini belirtti.

Angela Merkel'in favori genel başkan adayının CDU Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer olduğu bildiriliyor.

Merkel daha önce hep, parti genel başkanlığı ve başbakanlık görevlerini birbiriyle ilişkilendirmiş ve parti lideri olarak kaldığı sürece başbakan olacağını söylemişti.