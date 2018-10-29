Tunus'ta intihar saldırısı: 8'i polis 9 yaralı

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Tunus'ın başkenti Tunis'in merkezindeki Habib Burgiba Bulvarı'nda kadın bir intihar saldırganı üzerindeki patlayıcıları infilak ettirdi. İlk belirlemelere göre 8'i polis 9 kişi yaralandı.

Tunus İçişleri Bakanlığı olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

Görgü tanıkları, patlamanın polis araçlarına yakın bir noktada meydana geldiğini söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan bir görgü tanığı, patlamanın polis güçleri kentin sembol binalarından Belediye Tiyatrosunu kordon altına alırken meydana geldiğini belirtti.

Görgü tanığı Muhammed İkbal bin Rajib, "Tiyatronun önündeydim ve şiddetli bir patlama duydum, insanların kaçıştığını gördüm" dedi.

Es Sabah haber sitesi ise adının açıklanmasını istemeyen bir polis yetkilisine dayandırdığı haberde, 10 kişinin yaralandığını bildirdi ve saldırganın binadaki milletvekillerini hedef aldığını duyurdu.

'Polis, saldırganın evini bastı'

Tunus medyası, 30'lu yaşlarında olduğu belirtilen intihar saldırganının Mehdia eyaletindeki evine baskın yapıldığını duyurdu.

Ülkede 3 yıl önce düzenlenen arka arkaya düzenlenen ve turistleri hedef alan intihar saldırıları, turizm sektörünü çökme noktasına getirmişti.

2015'te Bardo Müzesi'ndeki rehin alma eyleminde 21 kişi, aynı yıl sahilde güneşlenen turistleri hedef alan saldırıda da 38 kişi hayatını kaybetmişti.

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