Telif hakkı AFP Image caption Obrador, projenin iptal olacağını düzenlenen bir basın toplantısında duyurdu

Meksika'da yazın düzenlenen seçimleri kazanarak ülkenin yeni devlet başkanı seçilen solcu lider Andrés Manuel López Obrador, başkent Mexico City'ye yapılması planlanan 13,3 milyar dolar değerindeki yeni havalimanı projesinin iptal edileceğini duyurdu.

Obrador, Meksika'da Perşembe'den Pazar'a kadar dört gün süren referandum sonuçlarına göre, 1 Aralık'ta göreve başlayacak hükümetinin projeye son verme kararı aldığını açıkladı.

Halihazırda inşaatına başlanan proje yerine, şehrin kuzeyinde yer alan bir askeri üsse bir terminal ve iki yolcu pisti daha inşa edilmesi planlanıyor.

Referanduma katılan 1,07 milyon Meksikalı'nın yüzde 70'i, ülkenin en büyük altyapı projelerinden biri olması beklenen yeni havalimanına 'Hayır' dedi.

Referandum, havalimanın teknik özelliklerinin halka sorulması ve katılımın Meksika seçmen sayısının yüzde 1'iyle sınırlı kalması açısından tartışma yaratmıştı.

Telif hakkı AFP Image caption Referanduma 1 milyon kişi katıldı

Hisse senetleri değer kaybetti

Obrador'un bu kararını açıklamasının ardından Meksika'nın para birimi peso dolara karşı yüzde yüzde 4,2 değer kaybetti. Böylece peso, Donald Trump'ın ABD'nin başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından en büyük günlük düşüşünü kaydetmiş oldu.

Aynı zamanda peso, Obrador'un başkan seçilmesinin ardından elde ettiği bütün kazançları sildi.

Ülkenin önde gelen hisse senetleri endeksi ise 2016'dan beri en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 4'den daha büyük bir kayıp yaşadı.

Yolsuzluk karşıtı bir kampanya yürüten Obrador, projenin vergi mükelleflerinin parasını boş yere harcayacağını ve alternatif projenin sadece 5 milyar dolara mal olacağını söylemişti.

Ancak İspanya'nın büyük bankalarından BBVA'nın hesaplamalarına göre yeni projenin iptali 10,5 milyar dolara mal olabilir.

BBVA analistleri aynı zamanda bu kararın merkez bankasının faizleri artırmasına yol açabileceğini öne sürüyor.

JPMorgan Chase analistleri ise Meksika'nın 2019 için büyüme tahminlerini yüzde 2,4'den yüzde 1,9'a düşürdü.

Telif hakkı AFP Image caption Meksika'nın şu anki havalimanı olan Benito Juarez

Eski havalimanı eskiyor

Meksika'nın şu anki havalimanı olan Benito Juarez'in hizmet vermekte güçlük çektiğine ve iyice eskidiğine dikkat çekiliyor.

Bu havalimanı geçen yıl Latin Amerika'nın en yoğun havalimanı olmuştu.

Yeni havalimanı projesinin iptal edilmesi en çok projenin finansmanı için ihraç edilen 6 milyar dolar değerindeki bonolar yüzünden endişe yaratıyor.

Obrador, yatırımcılara geri ödeme yapılması için yeteri kadar fon olduğunu söyleyese de bu durumun yabancı yatırımcı güvenine zarar verebileceği aktarılıyor.

Meksika'nın görevdeki devlet başkanı Enrique Pena Nieto ise havalimanı projesinin iptal edilmesinin, proje finansmanında kullanılan bonoların geri ödenmesi anlamına geldiğini, bunun da ekstra fon gerektirdiğini söyledi.

Nieto, görevde kaldığı süre boyunca havalimanı projesinin inşaasına devam edileceğini söyledi.

Telif hakkı Reuters Image caption Obrador da referandumda oy kullandı

Ülkenin zengin isimleri projenin arkasında

Yeni havalimanının üçte biri inşa edilmişti.

Projeden sorumlu olan şirket, kendilerine bir emir gelene kadar inşaata devam edeceklerini açıkladı.

Yeni havalimanı projesinin ardında ülkenin en zengin iş insanları ve yatırımcıları bulunuyor.

Bir zamanlar dünyanın en zengin iş adamı olan Meksikalı milyarder Carlos Slim, havalimanı projesini finanse eden isimlerin başında geliyor.

Telif hakkı EPA Image caption Meksikalı milyarder Carlos Slim

Meksika'nın emeklilik fonları da havalimanının finansmanında önemli bir rol oynamıştı.

Yeni devlet başkanı Obrador'un bu kararı, ekonomik politikaları beklenenden daha çok sarsabileceği ve ülkenin zengin elitleriyle karşı karşıya gelebileceği endişesiyle piyasaları kaygılandırıyor.

Obrador'un Temmuz ayında seçilmesini piyasalar ilk başta olumlu karşılamıştı.

Ancak Obrador'un yeni havalimanı projesini iptal etme kararının ortodoks mali politikalar izlemekten uzaklaşabileceği kaygısı uyandırması, piyasalar açısından yeni yönetimin nasıl bir ekonomi politikası izleyeceğine odaklanmasına neden oldu.