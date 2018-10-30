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Brezilya Devlet Başkanı seçilen ağırı sağcı Jair Bolsonaro, yargıç Sergio Moro'yu Adalet Bakanı ya da Yüksek Mahkeme üyesi yapmak istediğini söyledi. Moro, başlattığı yolsuzluk soruşturmasıyla ülkenin eski lideri Dilma Rousseff'in görevden alınmasını, son seçimde Bolsonaro'nun en büyük rakibi olarak görülen Lula da Silva'nın tutuklanmasını sağlamıştı. İşçi Partisi soruşturmayı "siyasi bir operasyon" olarak görülüyor.

Sergio Moro ise ülkenin petrol şirketi Petrobras'a yönelik yolsuzlukları araştıran ve "Araba Yıkama Operasyonu" adıyla bilinen operasyonu yönetiyordu.

"Bizimki gibi bir hükümette Moro inanılmaz önemli bir göreve sahip olur" diyen Bolsonaro, yargıçla ilk fırsatta bu konuyu görüşeceğini söyledi.

Bolsonaro, seçimi kazandıktan sonra verdiği ilk söyleşisinde silah sahibi olmayı kolaylaştıracak yasalar çıkarma sözünü de yineledi.

Sergio Moro kimdir?

Federal yargıç Sergio Moro, Petrobras'ın üst düzey yöneticilerinin inşaat şirketlerine verilen ihaleler karşılığı rüşvet almasına yönelik 2014 yılında bir soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma genişledikçe çeşitli partilerin üst düzey siyasetçileri de benzer suçlamalarla karşı karşıya kaldı.

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Fakat yargıç Moro, Brezilya'da özellikle solcular tarafından eleştiriliyor.

Eski devlet başkanları Lula da Silva ve Dilma Rousseff'in de suçlandığı soruşturma, İşçi Partisi tarafından "siyasi bir operasyon" olarak görülüyor.

Bolsonaro'nun işkenceden tecavüze, eşcinsellerden kadınlara ve siyah Brezilyalılara yönelik açıklamaları çokça tartışılıyor.

Sosyal Liberal Parti'nin lideri olan Bolsonaro (PSL), 2015 yılında bir kadın milletvekiline "Tecavüze uğramak için çok çirkinsin" demişti.

Bolsonaro'nun partisi toplumsal alanda muhafazakar, ekonomik alanda ise liberal politikaları savunuyor.

PSL, parlamento seçimlerinde de büyük bir atılım yaparak milletvekili sayısını 52'ye çıkardı.

Devlet başkanlığı seçimini ikinci turda kaybeden Fernando Haddad'ın liderliğindeki İşçi Partisi ise 56 milletvekili ile parlamentodaki en büyük parti.

513 sandalyeli Temsilciler Meclisi ve 81 sandalyeli Senato'da 30 parti temsil edilecek. Bu Brezilya'nın tarihinde bir rekor.

Devletin ekonomiye etkisini azaltma ve 2015 Paris iklim anlaşmasından çekilme gibi vaatleri olan Jair Bolsonaro'nun bu sözlerinin ne kadarını tutacağı merak ediliyor.

Bolsonaro 1 Ocak 2019'da göreve başlayacak.