Brezilya Devlet Başkanı seçilen aşırı sağcı Jair Bolsonaro’nun 5 tartışmalı projesi

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Beklenen oldu ve aşırı sağcı Sosyal Liberal Parti'nin (PSL) lideri Jair Bolsonaro, Pazar günü Brezilya Devlet Başkanı seçildi. Jair Bolsonaro 1 Ocak'ta göreve başlayacak.

Jair Bolsonaro dönemi ile birlikte Brezilya'da İşçi Partisi'nin önce Luiz Inácio Lula da Silva'nın, ardından Dilma Rousseff'in ve Rousseff'in azledilmesi sonrası 2 yıllığına geçici olarak ülkeyi yöneten Michel Temer'in sürdürdüğü 13 yıllık sol politikalar da son bulmuş olacak.

Bolsonaro göreve geldiğinde, kampanya döneminde vadettiği reformları ve önerileri hükümet programına da eklemesi gerekecek.

BBC Mundo Servisi, Bolsonaro'nun Devlet Başkanı seçilmesi halinde uygulama sözü verdiği en tartışmalı 5 projeyi derledi.

1. Silah sahipliği üzerindeki sınırlamaların hafifletilmesi

PSL, önceki hükümetler tarafından onaylanan ve vatandaşların silah taşımasıyla ilgili kısıtlamalar getiren Silahsızlanma Düzenlemesi'nin yeniden tanımlanmasını önerdi.

Parti seçim programında silahların "öldürmek ya da hayat kurtarmak olarak kullanılabildiğine" dikkat çekiyor ve kimin taşıdığına bağlı olarak silahların, cinayetlerin azaltılmasına yardımcı olabileceğini savunuyor.

Bundan dolayı Bolsonaro da sadece programında değil, kampanya mitinglerinde ve bazı söyleşilerinde her vatandaşın silah sahibi olma hakkına sahip olması gerektiğini söyledi. "Meşru müdafaa" hakkına dikkat çekti.

2. Polise 'öldürme ruhsatı'

Jair Bolsonaro'nun seçim vaatleri arasında polisin, "profesyonel faaliyetlerini yerine getirirken" bir çeşit dokunulmazlıkla hukuk sistemi tarafından korunması da yer alıyor.

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BBC Brezilya Servisi'ne göre, böylece polis bir operasyon sırasında suç işlerse, profesyonel faaliyetlerini yerine getirdiği için cezalandırılmayacak.

Hükümetin önerisinde, "Bir polis memurunun hayatı çok değerlidir. Bunu garanti altına almalıyız" denildi.

3. Okullarda 'endoktrinasyonun' sonlandırılması

Endoktrinasyon; birisine veya bir topluluğa görüş, düşünce aşılama ya da fikir telkin etme anlamına geliyor.

PSL ise buna geçmişe dönerek son vermek ve öncelikle askeri diktatörlük dönemlerine yönelik bakışı değiştirmek istiyor.

Çünkü PSL tarafından önerilen Sosyal Organizasyon ve Brezilya Politikası ile Ahlak ve Sivil Eğitim disiplinleri o dönemde vardı.

Jair Bolsonaro, bu iki disiplinle birlikte okullarda var olan "endoktrinasyonu" ve "erken cinsel ilişkileri" sona erdirmek istediğini söylüyor.

Bolsonaro buna ek olarak, vaadini yerine getirmesi halinde askeri akademilere önemli bir rol de biçecek. Seçim programında, "(Devlet Başkanı olduktan sonra) 2 yıl içinde, her eyaletin başkentinde bir askeri okul kurulacağını" vaat etti.

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Brezilya Devlet Başkanı seçilen Bolsonaro ayrıca Ayrıca "Marksizmle mücadele etmek ve maliyetleri aşağı çekmek" için temel eğitim de dahil olmak üzere ırk kotası uygulayan yerlerin oranını azaltmak ve kırsal bölgelerde uzaktan eğitimi desteklemek istiyor.

4. İşgal eylemlerinin 'terör' kapsamına girmesi

Jair Bolsonaro seçim programında ayrıca "terörün kapsamını", hem kırsal hem de şehirdeki özel mülklere yönelik işgal eylemlerini de içine alacak şekilde genişletmek istediğini söyledi.

Bu da örneğin, Brezilya'da "mülksüz insanlar" olarak tanımlanan ve içinde kimsenin yaşamadığı bina veya evleri işgal edenlerin bir teröristle aynı muameleye maruz kalacağı ve Brezilya Ceza Kanunu'nda yer alan en yüksek ceza olan 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği anlamına geliyor.

5. Yerli halkın toprak hakkından muaf tutulması

PSL'in programında, yerli halka "Brezilya içinde bağımsız ülkeler" oluşturacağı korkusu yarattığı gerekçesiyle artık "bir milimetre dahi toprak verilmeyeceği" belirtildi.

Ancak plan yalnızca daha fazla toprak verilme uygulamasını sonlandırmanın yanı sıra önceki hükümetler tarafından onaylanan 129 vakanın gözden geçirilip geri alınmasını da içeriyor.

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Jair Bolsonaro'nun kampanya döneminde açıkladığı tartışmalı öneriler bunlarla sınırlı değil. Ancak bu önerilerin tamamı hükümet planında yer almıyor.

Bolsonaro Ağustos ayında Brezilya-Venezuela sınırındaki göçmen krizi sırasında Venezuelalılar için mülteci kampları kurulmasını önermişti. "Brezilya, sınırları açık bir ülke olamaz" demiş ve mevcut göç yasalarının değiştirilmesi gerektiğini savunmuştu.

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Bolsonaro ayrıca seçim öncesi verdiği çeşitli mülakatlarda ve televizyonda yayımlanan açık oturumlarında, kimyasal hadımı savunmuş ve bu düzenlemenin "Brezilya'da artan tecavüz vakaları ve cinsiyet eşitsizliği ile mücadele için gerekli olduğunu" söylemişti.