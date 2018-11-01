Çinli firma Royole dünyanın ilk ekranı katlanabilen akıllı telefonunu tanıttı

Telif hakkı Royole

Adı pek de duyulmamış olan bir firma, katlanan ekran teknolojisi yarışında bir adım öne geçtiğini ve ilk katlanabilen akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazır olduklarını duyurdu.

Merkezi ABD'nin teknoloji merkezi olan Califorina'da bulunan ancak kökleri Çin'e dayanan Royole, FlexiPai adını verdiği yeni telefonunu Pekin'de düzenlenen lansmanla tanıttı.

Ekran açık haldeyken 7,8 inç (19,8 cm) ebatlarında.

Ancak kapalı haldeyken üç farklı küçük ekran işlevi görebiliyor. Ön yüz, arka yüz ve katlanan bölümdeki ekranlar, aynı anda farklı görüntüleri yansıtabiliyor.

Telif hakkı Royole Image caption Telefon katlanmış haldeyken, sırt kısmındaki küçük ekran gelen uyarıları gösterebiliyor.

Sadece 6 yıl önce kurulmuş olan Royole, bugünden itibaren yeni telefonlar için Çin'de ön siparişler almaya başlayacağını açıkladı.

Telefonun fiyatı ise teknik özelliklerine bağlı olarak 1290 dolar ile 1863 dolar arasında değişiyor.

FlexiPai'nin yazılım uzmanlarına özel bir modeli de bugün satışa çıkıyor.

Telefonların teslimatlarının Aralık ayında yapılması hedefleniyor.

Royole'un katlanabilir ekran teknolojisini tanıttığı lansman, tüketici teknolojileri uzmanları için de sürpriz oldu.

Güney Koreli Samsung ya da Çinli Huawei'nin katlanabilir ekranlı telefonları piyasaya süren ilk şirketler olması bekleniyordu.

Samsung'un katlanabilir ekran teknolojisinde kat ettiği ilerlemeleri 7 Kasım'da ABD'nin San Francisco kentinde düzenleyeceği ürün tanıtım toplantısında açıklayacağı yönünde beklentiler oluşmuştu.

Telif hakkı Royole Image caption Royole'un telefonu, Water OS adındaki Android tabanlı işletim sistemini kullanıyor.

Royole'un piyasaya sürmeye hazırlandığı FlexiPai'nin sosyal medyaya düşen videoları, telefonun kullandığı Android işletim sisteminin biraz elden geçirilmesi gerektiği yorumlarının yapılmasına yol açtı.

Katlanan ekranın çoklu moddan tek ekran moduna geçişlerde ekranda titremeler olduğu da ifade edildi.

Telefonun bir diğer alışılmadık özelliği ise ağırlığı. 350 gram olan FlexiPai, hem son iPhone XS Max'ten, hem de Samsung Galaxy Note 9'dan yaklaşık yüzde 50 daha ağır.

Royole, yeni telefonlarının 200.000 açma kapamaya kadar test edildiğini ve katlanabilir ekran özelliğinin yıllarca sorun çıkarmadan çalışabileceğini söylüyor.

Telif hakkı Royole

Teknoloji danışmanlık şirketi Creative Strategies'den Carolina Milanesi, her nek adar FlexiPai'nin cep telefonu piyasasının yıldızı olmasının zor olduğunu belirtse de, tanıtılan teknolojinin etkileyici olduğunu ifade ediyor:

"Royole dünyada bir ilki başardığını söyleme hakkını elde etti. Bunu daha önce adı duyulmamış bir firmanın yapması da ayrıca inanılmaz."

Milanesi, Royole'un telefonu sayesinde yazılımcıların şimdiden katlanabilir telefonlar için uygulamalar geliştirmeye başlayabileceğini ifade ediyor.

Milanesi'ye göre Royole'un yakın gelecekte teknoloji dünyasının devleri tarafından satın alınması da güçlü bir olasılık.