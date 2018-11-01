Telif hakkı Getty Images Image caption Jared Kushner (solda) ve Muhammed bin Selman

ABD'de yayımlanan Washington Post gazetesi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasından birkaç gün sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner ile yaptığı telefon görüşmesinde, Kaşıkçı'yı 'tehlikeli bir İslamcı olarak' tanımladığını öne sürdü.

Suudi Arabistan'dan henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken gazetenin görüştüğü ve ismi açıklanmayan bir Suudi yetkili, iddiayı reddetti.

Gazete haberi, bu telefon görüşmesi hakkında bilgi sahibi olan kişilere dayandırdığını bildirdi. Bu kişilerin ismi haberde gizli tutuldu.

"Kaşıkçı Müslüman Kardeşler üyesi' dedi" iddiası

Gazetenin iddiasına göre söz konusu telefon görüşmesi, Suudi yönetiminin Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü resmen kabul etmesinden önce gerçekleştirildi ve görüşmede ulusal güvenlik danışmanı John Bolton da yer aldı.

Haberde, telefon görüşmesinde Veliaht Prens'in Kushner ve Bolton'ı ABD-Suudi Arabistan ittifakının korunması konusunda uyardığı ve Kaşıkçı'nın Müslüman Kardeşler üyesi olduğunu söylediği öne sürüldü.

Gazetenin gerçekleştiğini iddia ettiği bu görüşmeden kısa süre sonra, 21 Ocak'ta, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki başkonsolosluk binasında hayatını kaybetmesinin "büyük ve ağır bir hata" olduğunu söyledi ve bunun sorumlularının cezalandırılacağını söylemişti.

Telif hakkı Getty Images Image caption Kaşıkçı'nın kaybolması ardından İstanbul'dan düzenlenen gösterilerden biri

Kaşıkçı'nın ailesinden tepki

Kaşıkçı'nın ailesi, Washington Post'a gönderdiği yazılı açıklamada, Kaşıkçı'nın tehlikeli bir İslamcı olarak tasvir edilmesinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Açıklamada, "Cemal Kaşıkçı Müslüman Kardeşler'in üyesi değildi. Geçtiğimiz yıllarda bu tür iddiaları defalarca reddetti. Cemal Kaşıkçı, hiçbir şekilde tehlikeli bir insan değildi. Tersini iddia etmek gülünçtür."

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Gazeye konuşan bir Suudi yetkili iddiayı reddetti ve "genç lider ve üst düzey ABD'li yetkililer arasında dönem dönem rutin telefon görüşmeleri yapıldığını, ancak böyle bir yorumda bulunulmadığını" söyledi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamamıştı.

Suudi Arabistan yönetimi 18 gün sonra gazetecinin başkonsoloslukta öldürüldüğünü açıklamıştı.

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması devam ediyor.