ABD'de yoga stüdyosunda silahlı saldırı

Telif hakkı Reuters Image caption Saldırının yaşandığı stüdyonun önü

ABD'nin Florida Eyaleti'ndeki bir sıcak yoga (bikram yogası) stüdyosunda gerçekleştirilen silahlı saldırıda iki kişi öldürülürken dört kişi de yaralandı.

Paul Beierle adlı saldırgan, saldırı ardından silahla intihar etti.

Cuma akşamı yaşanan olayda, 61 yaşındaki Nancy Van Vessem ve 21 yaşındaki Maura Binkley adlı kadınların hayatını kaybettiği belirtildi.

Emniyet yetkilileri, Beierle'ün saldırıyı hangi amaçla işlediğinin henüz belirlenemediğini açıkladı.

Yaralılardan ikisinin hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.

ABD'nin Pensilvanya Eyaleti'nde yer alan Pittsburgh şehrindeki bir sinagoga geçen hafta düzenlenen silahlı saldırıda da 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırılar, ABD'de bireysel silahlanma konusundaki tartışmaların yoğunlaşmasına neden oldu.