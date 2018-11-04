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İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması anlamına gelen Brexit'e karşı çıkan 70 iş insanı, Sunday Times gazetesine ikinci bir referandumun düzenlenmesi gerektiğini söyleyen bir mektup yazdı.

Mektupta Avrupa Birliği'nden sert bir çıkışın İngiltere ekonomisine zarar vereceği vurgulanıyor.

İngiliz kitap satış şirketi Waterstones'ın CEO'su James Daunt ve ülkenin en büyük süpermarket zinrcirlerinden Sainsbury's'in eski müdürü Justin King, mektubu imzalayanlar arasında bulunuyor.

Halkın Oyu için İş Dünyası adlı grup, Perşembe günü kurulacak.

Halkın Oyu adlı kampanya, uzun zamandır hem sosyal medyada hem de sokaklarda örgütlenerek ikinci bir referandum için çağrıda bulunuyor.

Geçen ay içinde düzenlenen bir gösteriye en az 670 bin kişi katılmıştı.

Göstericiler, Brexit'in gerçekleşeceği Mart 2019'dan önce AB'de kalmanın da seçenekler arasında olduğu bir referendum talep ediyor.

İş insanlarının gazeteye yayımlanan mektubu da bu kampanya ile işbirliği içinde gerçekleşti.

Ancak Başbakan Theresa May, Brexit'in iptalini öngören bir referendum yapılmasına karşı çıkıyor.

'Kağıdı ithal ediyoruz, belirsizlik var'

İş insanlarının imzaladığı mektupta, birlikten çıkılması takdirinde AB ile ticari ilişkilerin kesintiye uğramadan devam edeceğine dair bir söz verildiği, ancak şimdiye kadar AB ile yürütülen müzakerelerde bunu garantileyen bir adım atılmadığı vurgulandı.

Son iki yıldır süren belirsizliğin şimdiden yatırımlarda azalışa yol açtığı belirtilen mektupta 2016'da yapılan referandumda bunların hiçbirinin belirtilmediği, o yüzden yapılacak ikinci bir referandumla halkın görüşünün alınması gerektiği aktarıldı.

Kitap satış şirketi Waterstones'ın CEO'su James Daunt, kitap basımı için kağıdı ithal ettiklerini, ancak şimdi işlerinin geleceğine dair büyük belirsizlikler olduğunu söyledi.

Başbakan May ise ikinci bir referandumun halkın güvenine ihanet anlamına geleceğini söylüyor.