Sicilya'da aşırı yağış ve sel yüzünden 12 kişi hayatını kaybetti

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İtalya'da aşırı yağışların yol açtığı seller yüzünden dün Sicilya'da 12 kişi hayatını kaybetti.

Palermo yakınlarında bir evde bulunan iki aileden toplam 10 kişi, aşırı yağışların ardından bir derenin taşması sonucu yaşanan su baskınında hayatını kaybetti.

İki ailenin akşam yemeği için buluştuğu evde hayatını kaybedenler arasında 3 çocuk da bulunuyor.

Evdeki bir kişi ise yakındaki bir ağaca tırmanarak hayatta kalabildi.

Ada'nın güneyindeki Agrigento kenti yakınlarında da 2 kişi seller yüzünden hayatını kaybetti.

İtalya genelinde son günlerde etkili olan şiddetli yağış ve fırtınalarda, çoğunluğu kuzey ve batı bölgelerde olmak üzere en az 17 kişi daha hayatını kaybetmişti.

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'Deprem sonrası gibi'

Geçen hafta Calabria bölgesi açıklarında Türk denizci Deniz Ayhan Kızılinci de kaybolmuştu.

Teknesiyle dünya turuna çıkan Kızılinci'nin teknesi, Catanzaro kentinde kayalıklara çarpmış halde bulundu.

Kuzeydeki Venedik kentinde son 10 yılın en büyük seli yaşanmış, kentin yüzde 70'ten fazlası sular altında kalmıştı.

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Dolomiti Dağları'nda da ormanlık alanda büyük yıkım yaşanmıştı.

Ormanlık Alanlar Federasyonu, hava koşulları nedeniyle yaklaşık 14 milyon ağacın yıkıldığını ve bu durumun ekolojik ve hidrojeolojik denge açısından risk yarattığını açıkladı.

Veneto Bölge Başkanı Luca Zaia, yaşanan yıkımı, "Deprem sonrası gibi. Binlerce hektar ormanlık alan, dev bir testereyle kesilmiş gibi yerle bir oldu" diye özetledi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, bugün selden etkilenen bazı bölgelere ziyaretlerde bulunuyor.

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Sivil Savunma Departmanı, selden etkilenen bölgelere için bağış kampanyası başlattı.

Sivil Savunma'dan yapılan açıklamada "Son 50-60 yılın en zorlu meteorolojik koşullarından birini yaşıyoruz" denildi.