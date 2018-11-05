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Hollanda'daki 144 caminin çatı örgütü olan Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Türk İslam Kültür Federasyonu (TICF), aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) lideri Geert Wilders için "Twitter yasağı" istedi. Örgüt, sosyal medya platformu Twitter'in Wilders'in üyeliğini iptal etmemesi halinde, yargı yoluna başvuracağını açıkladı.

TICF'nin avukatı Ejder Köse, aşırı sağcı Hollandalı liderin İslam ve Muhammed Peygamber aleyhine yaptığı paylaşımların, Twitter'in kullanım koşullarına aykırı olduğunu söyledi.

Köse, ana muhalefet partisi lideri Wilders'in 30 Eylül 2017'de yazdığı ve Muhammed Peygamber'den, "Sübyancı, katliamcı, terörist ve çılgın" diye söz ettiği Twitter mesajını örnek gösterdi.

"Wilders bu ifadelerle haddini aştı" diyen Köse, aşırı sağcı siyasetçinin Müslümanları incittiğini ve şiddeti meşrulaştırdığını vurguladı.

TICF avukatı Ejder Köse Türkiye, Fas, Pakistan ve Endonezya'a da, Twitter aleyhine daha açma çağrısında bulundu.

Köse'ye göre, bu ülkelerde Wilders'in İslam ile ilgili sözleri cezaya tabi.

TICF, geçen Mart ayındaki yerel seçimler öncesi de Wilders'in İslam'a yönelik, "terörizm, şiddet ve ayrımcılık ve ölümcül" suçlamalarını içeren propaganda filmi nedeniyle dava açmıştı.

Ancak Hollanda savcılığı, aşırı sağcı lider hakkında takipsizlik kararı vermişti.

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Wilders: Türk İslam Kültür Federasyonu'nun tepkisi delilik

PVV lideri Geert Wilders ise TICF'nin tepkisini, "delilik" diye değerlendirdi.

Aşırı sqğcı lider, kendisine yönelik eleştirilere Fransız düşünür Jean - Paul Sartre'nin, "İnsanın ruhunda özgürlük bir kere ortaya çıktı mı, hiçbir Tanrı tutunacak yer bulamaz" sözleriyle karşılık verdi.