Yeni evli çift düğünden ayrıldıkları helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetti

Telif hakkı Facebook/Bailee Ackerman

ABD'nin Teksas eyaletinde yeni evli bir çift, düğünden bir-buçuk saat sonra helikopterlerinin düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Uvade kasabasında Cumartesi gecesi meydana gelen kazada, Sam Houston Eyalet Üniversitesi'nde ziraat fakültesi son sınıf öğrencisi olan Will Byler ve Bailee Ackerman Byler'ın yanı sıra, helikopteri kullanan 76 yaşındaki Vietnam gazisi pilotun da öldüğü bildirildi.

Davetliler, sosyal medyada ikisi de 24 yaşında olan gelin ve damadın düğün fotoğraflarının altında başsağlığı mesajlarını paylaştı.

Helikopterin gece karanlıkta, kalkışından 5-10 dakika sonra düğünün yapıldığı çiftlikten birkaç kilometre uzaklıktaki bir dağa çarptığı ve enkaza ertesi gün ulaşıldığı bildirildi.

Çocukluk arkadaşı olduğu belirtilen gelin ve damadın aileleri, helikopterle bölgeye götürüldü.