Telif hakkı AFP Image caption Ninova eyaletindeki Musul, Temmuz 2017'ye dek IŞİD'in elindeydi.

Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan bir rapora göre, Irak'ta bir dönem IŞİD'in hakimiyetindeki bölgelerde 202 toplu mezar bulunduğu tespit edildi. Bu mezarlarda aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu 12 bin kadar kişinin cesetleri gömülü olabilir.

Toplu mezarların, ülkenin kuzeyindeki ve güneyindeki Ninova, Kerkük, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinde olduğu belirtildi.

BM raporunda, toplu mezarlarda kurbanların kimliğini belirleyecek ve savcıların savaş suçları, insanlığa karşı suç ve büyük olasılıkla soykırım ithamlarında bulunmasında yardımcı olabilecek kritik kanıtların bulunduğu vurgulandı.

'Şoke edici zulmün göstergeleri'

BM Irak Özel Temsilcisi Jan Kubis, "Belgelenen toplu mezarlar, korkunç insan kaybı, büyük acı ve şoke edici zulmün göstergeleridir. Bu önemli sayıdaki yaşam kaybının hangi koşullar altında gerçekleştiğini belirlemek, ailelerin yas tutma sürecinde ve hakikat ile adalet haklarının karşılanmasında önemli bir adım olacaktır" dedi.

Irak'ta yakınlarının akıbetini öğrenmek isteyenler, Irak'ta 5 farklı kuruma başvuru yapmak zorunda.

BM ise Irak'a federal bir Kayıp Kişiler Bürosu kurmasını, kamuya açık ve merkezi bir kayıplar listesi oluşturmasını tavsiye ediyor.

Örgüt uluslararası topluma da, toplu mezarların adli tıp uzmanları tarafından incelenmesi için Irak hükümetine yardım edilmesi ve kaynak sağlanması çağrısı yapıyor.

IŞİD, 2014'te Irak'ın önemli bir bölümünü ele geçirdi. ABD'nin hava desteği verdiği Irak ordusu ve milisler, IŞİD militanlarını ele geçirdikleri büyük yerleşim birimlerinden çıkardı. Ancak IŞİD, Irak'ın bazı bölgelerinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Irak'ın IŞİD ile savaşı

Telif hakkı Reuters Image caption Mart 2017'de Irak güçleri kenti geri almaya çalışırken Musul'dan kaçan siviller.