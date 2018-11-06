Birleşmiş Milletler: IŞİD, Irak'ta 200'den fazla toplu mezar bıraktı
Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan bir rapora göre, Irak'ta bir dönem IŞİD'in hakimiyetindeki bölgelerde 202 toplu mezar bulunduğu tespit edildi. Bu mezarlarda aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu 12 bin kadar kişinin cesetleri gömülü olabilir.
Toplu mezarların, ülkenin kuzeyindeki ve güneyindeki Ninova, Kerkük, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinde olduğu belirtildi.
BM raporunda, toplu mezarlarda kurbanların kimliğini belirleyecek ve savcıların savaş suçları, insanlığa karşı suç ve büyük olasılıkla soykırım ithamlarında bulunmasında yardımcı olabilecek kritik kanıtların bulunduğu vurgulandı.
'Şoke edici zulmün göstergeleri'
BM Irak Özel Temsilcisi Jan Kubis, "Belgelenen toplu mezarlar, korkunç insan kaybı, büyük acı ve şoke edici zulmün göstergeleridir. Bu önemli sayıdaki yaşam kaybının hangi koşullar altında gerçekleştiğini belirlemek, ailelerin yas tutma sürecinde ve hakikat ile adalet haklarının karşılanmasında önemli bir adım olacaktır" dedi.
Irak'ta yakınlarının akıbetini öğrenmek isteyenler, Irak'ta 5 farklı kuruma başvuru yapmak zorunda.
BM ise Irak'a federal bir Kayıp Kişiler Bürosu kurmasını, kamuya açık ve merkezi bir kayıplar listesi oluşturmasını tavsiye ediyor.
Örgüt uluslararası topluma da, toplu mezarların adli tıp uzmanları tarafından incelenmesi için Irak hükümetine yardım edilmesi ve kaynak sağlanması çağrısı yapıyor.
IŞİD, 2014'te Irak'ın önemli bir bölümünü ele geçirdi. ABD'nin hava desteği verdiği Irak ordusu ve milisler, IŞİD militanlarını ele geçirdikleri büyük yerleşim birimlerinden çıkardı. Ancak IŞİD, Irak'ın bazı bölgelerinde faaliyetlerini sürdürüyor.
Irak'ın IŞİD ile savaşı
- Ocak 2014: IŞİD güçleri Felluce ve Ramadi'yi ele geçirdi
- Haziran 2014: Cihatçılar, 6 gün süren çatışmaların ardından Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'u aldı.
- 29 Haziran 2014: Bu noktaya dek Irak ve Levant'ta İslam Devleti diye bilinen örgüt adını İslam Devleti yaptı ve Ebu Bekir El Bağdadi'nin liderliğinde halifelik kurdu
- Ağustos 2014: IŞİD Şincar'ı ele geçirdi, çoğu Ezidi 200 bin sivil Şincar Dağları'na doğru kaçtı ve ABD havadan yardım yapmaya başladı.
- Mart 2015: Irak güçleri ve müttefikleri Şii milisler Tikrit'i geri aldı.
- Aralık 2015: Ramadi ele geçirildi
- Haziran 2016: Felluce geri alındı
- Ekim 2016: Irak güçleri, Şii milisler, Kürt birlikleri ve uluslararası müttefikleri Musul'un etrafını çevirdi
- Temmuz 2017: Musul geri alındı
- Aralık 2017: Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, IŞİD'le savaşın sona erdiğini açıkladı.
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