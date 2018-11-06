94 yaşındaki eski Nazi muhafızı çocuk mahkemesinde yargılanıyor

Telif hakkı EPA Image caption Sanığın yüzü mahkeme kararı nedeniyle karartıldı

İkinci Dünya Savaşı'nda, bugün Polonya sınırları içinde olan Stutthof kampında 2 yıl görev yapan 94 yaşındaki eski bir Nazi muhafızı, Almanya'nın Münster kentinde yargılanmaya başlandı.

Adı Johann R. olarak açıklanan muhafız, Nazi ordusunda görev yaptığı dönemde 21 yaşından küçük olduğu için çocuk mahkemesinde yargılanıyor.

Kampta Haziran 1942'den Eylül 1944'e kadar görev yaptığı belirtilen Johann R., burada işlenen suçlardan haberi olmadığını söylüyor.

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15 yıl hapis cezası alabilir

Toplama kampında 100'den fazla Polonyalının zehirli gazla öldürülmesinde Nazi subaylarıyla işbirliği yaptığı öne sürülen Johann R, suçlu bulunması halinde 15 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Ancak ilerlemiş yaşı nedeniyle eski muhafızın hapis yatması beklenmiyor. Savcılık aynı gerekçeyle, Johann R.'nin duruşmalarda en fazla 2 saat kalmasına karar verdi.

Telif hakkı AFP Image caption Stutthof kampı müzeye dönüştürülmüştü

Stutthof kampında Polonyalıların yanı sıra Ağustos ve Aralık 1944'te gaz odalarında yüzlerce Yahudi'nin de öldürüldüğü belirtiliyor.

Telif hakkı AFP Image caption Kampta insanların yakıldığı krematoryum

9 Mayıs 1945'te Sovyetler Birliği tarafından kurtarılan kentte 65 binden fazla kişi öldürülmüştü.

Telif hakkı AFP Image caption Stutthof'taki tutsakların kaldığı ranzalar

Savaştan sonra Amerikan askerleri tarafından gözaltına alınan Johann R., bir süre sonra serbest bırakılmış ve Kuzey Ren Westefalya belediyesinde peyzaj mimarı olarak çalışmaya başlamıştı.

Telif hakkı Stutthof Museum Image caption SS lideri Heinrich Himmler (ortada) Stutthof'u ziyaret etmişti

Geçen yıl polis tarafından sorgulanan Johann R.'nin yargılanmasına karar verilmişti.