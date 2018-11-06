ABD ordusunda görevli belediye başkanı Afganistan'da öldürüldü

Telif hakkı FACEBOOK/ NORTH OGDEN CITY COUNCIL Image caption Kuzey Ogden Belediye Başkanı Brent Taylor

Afganistan'daki ABD birliklerinde görev yapan Kuzey Ogden Belediye Başkanı Brent Taylor, Kabil'de bir Afgan askeri tarafından öldürüldü. 19 bin nüfuslu Kuzey Ogden, ABD'nin Utah eyaletindeki bir kasaba.

Geçici izinle Afganistan'a giden 39 yaşındaki Binbaşı Taylor'u vuran Afgan askerinin diğer Afgan askerleri tarafından olay yerinde öldürüldüğü açıklandı.

Birlikte görev yaptığı Amerikan askerlerine ateş açan saldırgan bir kişiyi de yaraladı.

Binbaşı Taylor'ın eşi ve yediği çocuğu için başlatılan yardım kampanyasında şimdiye kadar 250 bin dolar toplandı.

Cumhuriyetçi Parti'den belediye başkanı olan Taylor'ın 11 Eylül saldırılarından sonra 5 kardeşiyle birlikte Amerikan ordusuna katıldığı belirtiliyor.

Askeri biyografisine göre Taylor, daha önce bir kez Afganistan'da iki kez de Irak'ta görev yaptı.

2013'te göreve seçildi

2009'da Kuzey Ogden Belediye Meclisi üyesi olan Brent Taylor, 2013'te de kasabanın belediye başkanı seçildi.

Brent Taylor bir süre önce belediye başkanlığından geçici izinle yeniden Afganistan'a gitti.

Taylor, 28 Ekim'deki son Facebook paylaşımında ABD'de bugün yapılacak ara seçimler için oy kullanılması çağrısı yapmıştı.

ABD'deki Afgan birliklerinin muharip görevi 2014'te sona erdi.

Ülkede kalan Amerikan askerleri Afgan birliklerine eğitim veriyor.

Afganistan'da 16 bin NATO askeri görev yapıyor.