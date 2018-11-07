ABD ara seçimlerinden çıkan 5 sonuç

Telif hakkı Getty Images Image caption ABD ara seçimleri

ABD ara seçimlerinde sonuçlar beklendiği gibi oldu. Demokratlar 2010'dan beri ilk kez Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirdi, Cumhuriyetçiler ise Senato'daki ağırlığını korumaya devam etti.

Seçim sonuçları büyük bir sarsıntıya yol açmadı ancak gelecek 2020'de düzenlenecek bir sonraki Başkanlık seçimlerine kadar neler olabileceğine ilişkin ipuçları taşıyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption Demokrat Ilhan Omar, ABD Kongresi'ne girmeyi başaran iki Müslüman kadından birisi oldu.

1- Kadın adaylar için rekor

ABD'deki bu ara seçimlerde rekor sayıda kadın yarıştı ve beklenenden fazla kadın aday da Kongre'ye girmeyi başardı.

Seçimlerden önce Kongre'de 107 kadın vardı. Şimdi bu sayı artmış durumda.

Kongre'ye seçilenler arasında ilk kez Müslümanlar kadınlar ve Amerikan yerlileri de yer aldı.

Rashida Tlaib ve Ilhan Omar, Kongre'ye seçilen ilk Müslüman kadınlar oldu.

29 yaşındaki Alexandria Ocasio-Cortez New York'tan Temsilciler Meclisi'ne girmeye hak kazandı ve böylece Kongre'ye seçilen en genç kadın oldu.

Kongre'ye ayrıca ilk kez Amerikan yerlileri de girdi. New Mexico'dan Deb Haaland ve Kansas'tan Sharice Davids, yarıştıkları bölgelerde seçimleri kazandı.

Davids ayrıca Kansas eyaletinden seçilen ilk lezbiyen Kongre üyesi oldu.

Colorado eyaletinden seçime giren Jared Polis ise ABD'nin ilk eşcinsel valisi oldu.

Tennessee eyaletinden ilk kez bir kadın senatör; Maine eyaletinde de ilk kez kadın bir vali seçildi.

2- Demokratlar için manevra alanı

Demokrat aday Jennifer Wexton Virginia'nın 10'uncu bölgesinde zaferini ilan ettiğinde, ki burası 1980'den beri Cumhuriyetçilerin elindeydi, Demokratların yükselişe geçtiği düşünülüyordu.

Demokratların Senato'da çoğunluğu elde etmesi zaten beklenmiyordu. Ancak Temsilciler Meclisi'nde beklentileri karşıladılar ve 218 sandalyeye ulaştılar.

Böylece son 8 yılda ilk kez Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirmiş oldular.

Demokratların yükselişini ifade etmek için kullanılan 'Mavi dalga' bir 'tsunami'ye dönüşmese de gerçekleşmiş gibi gözüküyor.

Demokratların bu kazanımı Trump'ın yürürlüğe koymak istediği tartışmalı düzenlemeler önünde bir engel olacak.

Ayrıca Demokratlar Temsilciler Meclisi'nde ne kadar fazla koltuk sahibi olurlarsa, istedikleri yasaları geçirmeleri de o kadar kolaylaşacak.

3- Trump'ın dediği gibi 'muhteşem bir başarı' mı?

Cumhuriyetçiler için ara seçimler sonuçları karmaşık gözüküyor.

Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kaybetti, ancak Senato'daki ağırlıklarını güçlendiriyorlar.

Temsilciler Meclisi Trump'ın vergi kayıtlarını isteyebilecek, hatta aleyhinde soruşturma başlatabilecek.

ABD Başkanı'nın hayata geçirmek istediği politikalar artık Kongre'de tıkanabilir. Ayrıca Beyaz Saray üzerindeki denetimin de artması beklenebilir.

Başkanlık döneminin ilk iki yılında Kongre'nin iki ayağında da kendi partisinin kontrolünün olması Trump'a kolaylık sağlamıştı. Bu artık geçerli değil.

Ancak Cumhuriyetçilerin başarılı olduğu alanlar da var.

Trump paylaştığı Twitter mesajında ara seçimleri Cumhuriyetçiler için 'muhteşem bir başarı' sözleriyle niteledi.

Bu seçimler aslında Trump hakkında bir referandum niteliğindeydi. Amerikan CBS televizyonunun yaptığı bir ankete göre, oy verenlerin yüzde 65'inin sandığa gitme nedenlerinden biri başkanın ta kendisiydi. (Bu kişilerin yüzde 39'u Trump karşıtı olduğunu, yüzde 26'sı Trump destekçisi olduğunu ifade etti.)

Trump'ı başkanlık seçimlerinde destekleyen bölgelerin çoğu bu ara seçimlerde de yine Cumhuriyetçilere oy verdi.

4- Cumhuriyetçilerin kırsalda oy kaybı

Bu seçimlerde Cumhuriyetçiler büyük kentlerin dışındaki küçük yerleşim yerlerindeki güçlerini koruyamadı.

Demokratların Temsilciler Meclisi zaferinde uzun yıllardır Cumhuriyetçilere oy veren ancak Trump'ın politikalarından ve üslubundan rahatsız olmuş gibi duran kentin hemen dışındaki alanlarda yaşayan eğitimli kesimin payı büyük.

Virginia eyaletinin bazı bölgelerindeki sonuçlar buna bir örnek. Washington'ın hemen dışındaki eyaletteki 10'uncu ve 7'inci bölgeler Cumhuriyetçilerden Demokratlara geçti.

Ülke genelinde de benzer durumlar yaşandı. Illionis, Teksas ve Pennsylvania eyaletlerinde şaşırtıcı sonuçlar alındı.

Peki bu ne anlama geliyor?

Bu, Cumhuriyetçileri 2020 yılındaki başkanlık seçimlerinde sıkı bir mücadelenin beklediği anlamına gelebilir.

2016 yılında Trump'ı desteklemiş üniversite mezunu kent dışında yaşayan seçmenlerin desteklerini geri çektiği gözüküyor.

Peki parti bu kesimi yeniden kendi tarafında nasıl çekecek?

5- Trump destekçisi valiler için belirsiz sonuç

Valilik seçimlerinde Trump destekçisi valilerin bir kısmının yüzü güldü, bir kısmı ise kaybetti.

2016 yılında ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklendiği bazı eyaletlerde Cumhuriyetçiler bu sefer kaybetti.

Yaklaşık 13 milyonluk nüfusu olan Illionis eyaletinde - ve ülkenin en büyük 3. şehri Chicago'da - Demokratların vali adayı JB Pritzker kazandı.

Kansas'taki valilik yarışında Cumhuriyetçi aday Kris Kobach zafere yaklaşamadı bile.

Ancak Trump için iyi haberler de var.

Georgia ve Florida eyaletlerinde ABD Başkanı'nın destekçileri ırkçı tonlara sahip kampanyalar sonucunda valilikleri aldı.

Cumhuriyetçiler, ABD başkanlık seçimlerindeki kritik Iowa ve Ohia eyaletlerindeki valilik koltuklarını korudular.

ABD'de valiler başkan adayları için fon toplayabiliyor, kampanyada çalışacak gönüllüleri bulabiliyor.

Dolayısıyla bu tablo 2020'deki başkanlık seçimlerini etkileyebilir.

Trump için bu iyi bir haber.