Hollanda'nın fonlamayı bıraktığı Beyaz Baretliler Avrupa'da mali destek arayışında

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Hollanda, Suriye'deki silahlı gruplarla bağlantıları bulunduğu ve Suriye savaşıyla ilgili dezenformasyon yaydığı iddiaları nedeniyle zaman zaman tartışmaların odağına oturan Beyaz Baretliler adlı örgüte mali desteğe son verdi.

Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde Suriye ordusu ve Rusya'nın operasyonlarında yaralanan sivillere yardım etmekten başka bir faaliyeti olmadığını savunan örgüt yöneticileri, Hollanda hükümetinin kararını 'hata' olarak değerlendirerek, Lahey yönetimini ikna turuna çıktı.

Beyaz Baretliler, Hollanda'nın ardından Fransa ve İngiltere'de de yardım arayışında bulunacak.

Beyaz Baretliler'in kurucularından Raed Alsaleh ile Farouq Habib, Suriye'de krizin hala devam ettiğini ifade ediyor ve Hollanda'dan maddi desteği sürdürmesini istiyor.

Hollanda, aralarında Beyaz Baretliler'in de yer aldığı Suriye'deki muhalif örgütlerin Beşar Esad rejimine karşı başarı şansı kalmadığı gerekçesiyle 2 yıldır sürdürdüğü yardımı kesme kararı aldı.

Hollanda 2016 yılından bu yana Beyaz Baretliler ile diğer rejim karşıtı gruplara toplam 70 milyon euro tutarında yardımda bulundu.

Aralık ayından itibaren Beyaz Baretliler'e sağlanan yardım sona erecek.

Hükümet buna gerekçe olarak, "muhaliflerin başarı şansının bulunmaması ve Esad yönetiminin mutlak zaferinin yakın olmasını" gösterdi.

Ancak Hollanda Devlet Televizyonu'nun (NOS) araştırmasına göre, 2016 yılından bu yana eğitim, malzeme ve para desteği sağlanan Suriyeli muhaliflerin savaş suçu da dahil olmak üzere, çok sayıda insan hakları ihlaline karıştığı ortaya çıktı.

Hollanda en az 3 muhalif gruba destek sağladı

Hollanda'nın desteklediği gruplar arasında, Beyaz Baretliler'in yanı sıra uluslararası insan hakları örgütleri tarafından savaş suçu ve ağır insan hakları ihlalleri ile suçlanan Sultan Murad Tugayı da bulunuyor.

Hollanda, savcılık tarafından "terör örgütü" olarak tanımlanan Ahrar el-Şam ile bağlantılı olan en az 3 ayrı gruba da eğitim, malzeme ve para desteği sağladı.

Bu gerçeğin ortaya çıkması, Hollanda hükümetinin Suriye'deki rejim karşıtı güçlere verdiği desteği kesmesinde etkili oldu.

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Rusya provokasyonla suçluyor

Beyaz Baretliler'in yöneticileri, 2 gün süren temaslar sonucunda Lahey yönetimini ikna edebildiklerini umuyor.

Ancak Hollanda hükümeti, yardımların yeniden başlatılması fikrine soğuk.

Alsaleh ve Habib, yarın Fransa'ya Cuma günü de İngiltere'ye geçerek Avrupa'daki destek arayışını sürdürecek.

Kasklarına taktıkları kameralarla bombardıman yapılan bölgelerden görüntü aktaran Beyaz Baretliler, özellikle Rusya tarafından "provokasyon yapmakla" suçlanıyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ay başında Beyaz Baretlileri Nusra Cephesi ile bağlantılı olmakla suçladı.

Daha önce El Kaide'nin Suriye'deki uzantısı olan Nusra Cephesi, şu an Heyet Tahrir El Şam ittifakına öncülük ediyor.

Bakanlık tarafından 2 Kasım'da yapılan açıklamada, "Beyaz Baretlilerin gerçek yüzünü er ya da geç herkes öğrenecek. Batılı finansçılarını olayların gerçek yüzünü anlamaya ve aslında provokatör ve aşırılıkçı olan bu kişileri korumaya son vermeye çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Beyaz Baretliler ise, Rusya'nın Suriye'de işlediği suçlara tanık olmamaları için kendilerine karşı propaganda yürüttüğünü öne sürüyor.