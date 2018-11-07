Kamerun'da onlarca öğrenciyi kim kaçırdı, neden serbest bıraktı?

Telif hakkı Evn Image caption Bamenda Presbiteryen Ortaokulu

Batı Afrika ülkesi Kamerun'da bir okula düzenlenen baskında kaçırılan en az 79 çocuğun serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olay, ülkenin kuzeybatı bölgesinin başkenti Bamenda kentindeki bir yatılı okulda, Pazartesi sabah erken saatlerde yaşanmıştı.

Çocukların yaşları 10 ila 14 arasında değişiyordu.

Ancak BBC muhabiri Mayeni Jones, çocuklarla birlikte kaçırılan okulun müdürü, şoförü ve bir öğretmenin hâlâ serbest bırakılmadığını bildirdi.

Hükümet ve İngilizce konuşulan bölgedeki ayrılıkçılar kaçırma olayından birbirini sorumlu tutuyor.

Kamerun'un İngilizce konuşulan kuzeybatı ve güneybatı bölgelerinde son yıllarda ayrılıkçı militanlar faaliyet yürütüyor.

Bu bölgelerin bağımsızlığını isteyen militanlar, yakın zamanda okulları boykot çağrısı yapmıştı.

Presbiteryen Yatılı Ortaokulu öğrencilerinin serbest bırakılmasıyla alakalı detaylar ortaya çıkmış değil.

Yetkililer, ailelerine teslim edilmeden önce öğrencilerin ifadelerinin alındığını açıkladı.

Olayın ardından Kamerun ordusunun da dahil olduğu geniş kapsamlı bir arama operasyonu başlatılmıştı.

Çocuklar nasıl serbest bırakıldı?

Kamerun Presbiteryen Kilisesi'ne göre, öğrenciler Bamenda'dan yaklaşık 24 kilometre uzaklıktaki Bafut kentindeki bir binada terk edilmiş halde bulundular.

Kilise, bunun aynı okulda bir haftada meydana gelen ikinci kaçırma olayının olduğunu açıkladılar.

31 Ekim'de meydana gelen diğer olayda, 11 erkek öğrenci kaçırılmış ve daha sonra serbest bırakılmıştı. Kaçırma olayını gerçekleştirenlerin kimliği belirsizliğini koruyor.

İletişim Bakanı Issa Bakary Tchiroma, Fransız AFP ajansına, "79 öğrencinin tamamının serbest bırakıldığını" açıkladı, ancak detay vermedi.

Reuters haber ajansı ise, kaçıran kişilerle müzakereler yürüten bir rahibin öğrencilerin serbest bırakıldıklarını doğruladığını, ancak okul müdürü, şoför ve öğretmenin halen tutsak olduklarını söylediğini duyurdu.

Çocukları kim kaçırdı?

Hükümet ve İngilizce konuşulan bölgedeki ayrılıkçılar kaçırma olayından birbirini sorumlu tutmuştu.

Pazartesi günü paylaşılan bir videoda çocukları kaçıranlardan biri, ayrılıkçı militanları tanımlamak için kullanılan 'Amba Boys' üyesi olduğunu söylüyordu.

Ancak İngilizce konuşanların kurduğu bir grup olan AIPC, videoyu çeken kişinin bölgede konuşulan İngilizce karışımı dili pek de iyi konuşamadığını söyleyerek, kaçıranların kimliğine ilişkin şüpheleri artırmıştı.

Çocukları kaçıranlardan diğer bir kişinin ise Fransızca konuştuğu duyuluyordu.

Ülkede Fransızca ve İngilizce resmi dil. İngilizce konuşan azınlık, ülkenin yüzde 20'sini oluşturuyor.

Ülkenin İngilizce konuşan bölümünde neler oluyor?

Kamerun'daki İngilizce konuşan azınlık uzun süredir ayrımcılığa maruz kaldıklarını söylüyordu.

Kamu kuruluşlarında üst düzey görevlere alınmadıkları iddialarından biriydi.

İngilizce'nin resmi dil olmasına rağmen resmi evrakların çoğunlukla Fransızca yayımlandığı da bir diğer şikayetleriydi.

Kamerun: Sömürgeciliğin böldüğü ülke

Telif hakkı Getty Images Image caption Kamerun'daki Alman güçlerini gösteren bir fotoğraf

Kamerun, 1884'te Almanya tarafından sömürgeleştirildi.

İngiliz ve Fransız güçler 1916'da Almanya'yı buradan ayrılmaya zorladı.

Üç yıl sonra Kamerun bölündü. Yüzde 80'i Fransızların, yüzde 20'si İngilizlerin oldu.

Fransa yönetimindeki Kamerun 1960'ta bağımsızlığını ilan etti.