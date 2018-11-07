El Chapo Guzman: Meşhur uyuşturucu baronunun davası hakkında merak edilenler

Telif hakkı AFP Image caption Davanın dört ay sürmesi bekleniyor.

Joaquin 'El Chapo' Guzman, ülkesi Meksika'da iki kez hapisten kaçmayı başardıktan sonra sonunda ABD'ye sınırdışı edildi. "Günümüzün en kötü şöhretli suçlusu" diye tanımlanıyordu.

20 yıldan uzun süredir ABD makamları tarafından isteniyordu ve Chicago Suç Komisyonu tarafından Al Capone'dan bu yana ilk "Bir numaralı halk düşmanı" unvanını hak ettiğine karar verilmişti.

Şimdi ABD'ye iadesinden yaklaşık iki yıl sonra, Sinaloa Karteli'ne liderlik yapmak ve ABD'ye 14 milyar dolar tutarında eroin ve kokain sokmakla suçlandığı mahkemesi başlayacak.

Savcılar, 61 yaşındaki Guzman'ı, "suç, şiddet, ölüm ve yıkım dolu" hayatının geri kalanı boyunca maksimum güvenlikli bir ABD hapishanesinde tutmaya yetecek delillere sahip olduklarına inanıyor.

Telif hakkı Reuters Image caption 'El Chapo' ABD'li aktör Sean Penn ile buluşmasından kısa süre sonra üçüncü kez yakalanmıştı.

El Chapo (bücür) takma adlı Guzman'a uyuşturucu kaçakçılığı, ateşli silahlar ve kara para aklama dahil 11 farklı suçlama yöneltildi. Guzman suçlamaları reddediyor.

Yargılamanın dört ay sürmesi bekleniyor. Süreç, Pazartesi günü jüri seçimiyle başladı ve taraflar ilk sunumlarını 13 Kasım'da yapacak.

İşte El Chapo davasını sıradışı hale getiren dört gerçek:

1. Para

Savcılar El Chapo'yu kara para aklamakla suçluyor ve 14 milyar dolarlık varlığına el koymak için mahkeme emri çıkartmaya çalışıyor.

Bazı uzmanlar, bu rakamın El Chapo'nun karteli işletmek için yaptığı masrafları kapsamadığına dikkat çekiyorlar.

Telif hakkı AFP Image caption Savcılar El Chapo'nun 14 milyar dolarına el koymak için mahkeme emri çıkartmak istiyor.

2009'da Forbes dergisi, El Chapo'nun kişisel servetinin 1 milyar dolar olduğunu, Sinaola Karteli'nin ise yılda 3 milyar dolar para kazandığını yazmıştı.

Forbes Kartel'in Meksika üzerinden ABD'ye giden tüm uyuşturucuların dörtte birinden fazlasından sorumlu olduğunu da belirtmişti.

ABD'li savcılar, Guzman'ın büyük miktarlardaki uluslararası eroin, kokain, esrar ve metamfetamin kaçakçılığını yönettiğini savunuyor.

2. Suçlamalar

El Chapo'nun yargılanması, ABD tarihindeki en büyük uyuşturucu davası olarak görülüyor.

Savcılar, jüriye yüzbinlerce sayfa belge ve fotoğraf sunacak ve 117 bin parça ses kaydı dinletecek.

El Chapo ayrıca 33 cinayette yer almakla suçlanıyor.

Telif hakkı Charles Reed/ICE Image caption Savcılar, El Chapo'nun iadesinden sonra geçen 22 aylık süreyi aleyhinde delil toplamakla geçirdi.

Ancak Yargıç Brian Cogan, ön duruşmada savcılardan cinayet suçlaması sayısını düşürmelerini istedi.

New York Times'a göre Yargıç Brian Cogan, "Bu, cinayetlerin de işlendiği bir uyuşturucu davası. İçinde uyuşturucu da olan bir cinayet davasına dönüşmesine izin vermeyeceğim" dedi.

Dava sık sık gecikti de. Geçen hafta yargıç, savcılığın yeni sunduğu ve savunmanın incelemenin imkansız olduğunu söylediği 14 bin sayfalık yeni kanıtları kayıtlara geçirmeyi reddetti.

Yargıç, "Hiç kimse bu davayı görmeye istedikleri düzeyde hazır olmayacak" dedi ve savcılarla savunma avukatlarından "panik içinde" telefonlar almaktan şikayetçi oldu.

3. Güvenlik

El Chapo'nun iki kez firar etmesi ve suç örgütünün oluşturduğu büyük riskler düşünüldüığünde dört alması beklenen dava sürecinde yoğun güvenlik önlemleri alınması meşru.

Telif hakkı AFP Image caption Ön duruşmada olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

12 başlıca jüri üyesi ve altı yedek üye, davanın görüleceği binaya güvenlik ağır silahlı, federal güçlerince götürülecek ve özel eğitimli bomba köpekleri kullanılacak. Ayrıca mahkeme binasının girişine metal dedektörleri konulacak.

El Chapo iadesinden bu yana Manhattan'ın güneyindeki yüksek güvenlikli bir hapishanede ve günün 23 saati tecrit hücresinde kalıyor.

Brooklyn'de yapılan ön duruşmada, bu iki New York semti arasındaki köprü, helikopterle havadan takip edilen ve El Chapo, bir SWAT timi ve bir ambulansın bulunduğu konvoyun geçişi nedeniyle kapatılmıştı.

Telif hakkı AFP Image caption Ön duruşma için Manhattan ve Brooklyn'i birbirine bağlayan Manhattan Köprüsü kapatılmıştı.

Bu lojistik kabusun tekrarını önlemek için El Chapo'nun dava süresince mahkeme binasında kalacağı yönünde dedikodular var.

El Chapo firarlarıyla meşhur ve Meksika'da iki kere kaçmıştı; birinde bir çamaşır arabasının altında ve sonra hücresindeki duşunun altına kazılan tünelle.

4. Halkın ilgisi

Yargıç Cogan, alınan yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle jüri üyelerine yazdığı mektupta, "Bu dava birçok açıdan eşi benzeri görülmemiş bir olay, halkın ilgisi sıradışıydı" dedi.

Yargıç ayrıca, "davadan önce bile iddiaların popüler televizyon dizilerinde dramatize edildiği ve podcastlara konu olduğu vakalardan" bahsetti.

Telif hakkı BBC Mundo Image caption El Chapo'nun New York'taki yargı sürecini onlarca ABD'li ve yabancı gazeteci izliyor.

Bu atıf El Chapo'nun aurasınaydı aslında. Guzman'ın karizması, Kate del Castillo ve Sean Penn gibi film yapımcıları aktörleri cezbetmişti.

Penn iki yıl önce Rolling Stone dergisi adına bir söyleşi yapmak için El Chapo'yla görüşmüştü. Ancak bu görüşmesinin kaçak kartel patronunun yakalanmasına yol açacağından habersizdi.

New York Üniversitesi Adli Tıp Bölümü'nden Fritz Umbach, "Bu olanlar bir suçlu ya da hatta uyuşturucuyla savaşla ilgili değil. El Chapo bir pop kültürü ikonu" dedi.