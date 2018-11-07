Telif hakkı Reuters Image caption Tlaib seçim sonuçlarını kutlarken

ABD'deki ara seçimlerde, Demokrat Partili Müslüman adaylar Rashida Tlaib ve Ilhan Omar'ın, ABD'nin Michigan ve Minnesota eyaletlerinden Temsilciler Meclisi üyeliğine seçildi.

Tlaib ve Omar böylece ABD Kongresi'nin ilk kadın Müslüman üyeleri oldu.

Peki Tlaib ve Omar kimdir?

Tlaib: Filistinli kökenli sosyal hizmet uzmanı

Tlaib, Filistinli bir anne babanın 14 çocuğundan en büyüğü olarak Detroit'te doğdu. Babası Ford fabrikasında işçiydi. Kendisi bir sosyal güvenlik uzmanı.

42 yaşındaki Tlaib, 2008'de Michigan'ın ilk Müslüman kadın eyalet meclisi üyesi oldu.

2016'daki Başkanlık seçiminde, dönemin Başkan Adayı Donald Trump'ın Detroit'teki konuşmasını kesen on kadar protestocudan biriydi.

Afrika kökenli Amerikalılar'ın yoğun olarak yaşadığı bir bölgeden yarışa giren Tlaib, işçi sınıfının haklarını savunan bir aday portresi çizdi.

Telif hakkı Reuters Image caption Rashida Tlaib Müslüman kimliklerini sorgulayan iki oğlu için seçim yarışına girdiğini söylemişti.

Tlaib kampanya döneminde, Trump'ın Müslüman ülkelerin vatandaşlarını etkileyen tartışmalı seyahat yasağı gibi politikalarına karşı çıkmak için Kongre yarışına girdiğini söyledi.

ABC News'e verdiği bir röportajda Tlaib, "Seçime, seçilmem tarihi bir şey olur diye girmedim. Adaletsizlikler için, Müslüman kimliklerini ve buraya ait olup olmadıklarını sorgulayan oğullarım için girdim. Asla kenarda bekleyen biri olmadım" diye konuştu.

Tlaib, seçilmesi ardından Twitter'da yayımladığı mesajında ise, "bölgesindeki tüm çocukların ve ailelerin adil bir toplumda yaşamasını sağlamak için mücadele edeceğini" söyledi.

Telif hakkı Getty Images Image caption Omar, Somali kökenli.

Omar: Somali kökenli, başörtülü siyasetçi

Başörtülü siyasetçi Ilhan Omar, ailesiyle birlikte Somali'den kaçmalarının ardından Kenya'daki bir mülteci kampında yaşadı.

Aile daha sonra Lüteriyen Kilisesi'nin desteğiyle Minneapolis'e yerleşti.

36 yaşındaki Omar, 2016'da Minnesota'daki ilk Somali kökenli Amerikalı eyalet meclisi üyesi oldu.

Telif hakkı AFP Image caption Omar, Kongre'nin ilk başörtülü üyesi de oldu.

Omar bu yarışı kazanmasının ardından yaptığı ilk konuşmada, "Bu zafer o mülteci kampındaki 8 yaşındaki çocuğun. Bu zafer, çocuk yaşta evliliğe zorlanan genç kadın için. Bu zafer, rüyalarının sınırı olduğu söyleyenen her insan için" dedi.

Elle dergisine verdiği söyleşide de, "Temsiliyetçi demokrasilerin ne olduğunu gösterebilmek için ABD Kongresi'ne girmeyi amaçladığını" söyledi.

Omar genel sağlık sigortası sistemine destek veriyor.

Başkan Trump'ın attığı ilk adımlardan biri, Ocak 2017'de nüfuslarının çoğu Müslüman 7 ülke, İran, Irak, Yemen, Somali, Sudan ve Libya vatandaşlarının ABD'ye girişini geçici olarak yasaklayan başkanlık kararnamesini imzalamaktı.

"Trump başkanlık kampanyası sırasında Minnesota'daki Somalili topluluğunu özellikle kast ederek "hatalı mülteci güvenlik incelemelerinin" eyaleti ve ülkeyi güvensiz kıldığını söylemişti.

Telif hakkı Reuters Image caption Ilhan Omar bir etkinlik sırasında

Nisan 2017'de BBC'ye konuşan Ilhan Omar, Trump'ın sözlerinin toplumunu ürkütmek yerine, değişim için oy kullanma kararlılığı verdiğini belirtecekti.

Ilhan Omar, Kongre tarihindeki ilk başörtülü üye de olacak.

Omar, seçilmesi ardından Twitter'da paylaştığı mesajında "Bunu birlikte yaptık, teşekkürler" dedi.