KCK, ABD'nin Bayık, Kalkan ve Karayılan hakkındaki kararını 'komplo' olarak niteledi

Telif hakkı @Rewards4Justice Image caption Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan

ABD'nin Cemil Bayık, Duran Kalkan ve Murat Karayılan hakkında çıkardığı yakalama kararıyla bir açıklama yayımlayan KCK, kararı Abdullah Öcalan'a komplonun devamı olarak niteledi.

KCK, PKK ve PKK çizgisindeki örgütlerin çatı yapılanması konumunda.

ABD Salı günü, PKK'nın 3 yöneticisi Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın kimlik ya da yer tespitini mümkün kılacak bilgiler karşılığında para ödülü vermeyi kararlaştırdı.

ABD; Murat Karayılan için 5 milyon dolara, Cemil Bayık için 4 milyon dolara, Duran Kalkan için de 3 milyon dolara kadar ödül verileceğini açıkladı.

KCK ise ABD'nin kararını kınayan bir açıklama yayımladı.

KCK, ABD'nin kararını, "Abdullah Öcalan'a yönelik komplonun bir parçası olarak gerçekleşen saldırı" olarak yorumladı.

Açıklamada PKK'nın IŞİD'le mücadeledeki konumuna vurgu yapıldı ve ABD'nin kararının "tamamen ideolojik ve politik nedenlerle alındığı" savunuldu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin adımını "olumlu ancak gecikmiş bir karar olarak" değerlendirmişti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "ABD Dışişleri Bakanlığının terör örgütü PKK'nın 3 elebaşının kimliklerini ya da yerlerini tespit edecek bilgiler karşılığında para ödülü koymasını olumlu karşılıyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

ABD'nin ödül koyduğu PKK yöneticileri Karayılan, Bayık ve Kalkan kimdir?