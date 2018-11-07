İspanya'da iki tren istasyonu el bombası şeklindeki kemer tokası nedeniyle tahliye edildi

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İspanya'nın Madrid ve Barcelona tren istasyonlarının tahliyesine neden olan olayın el bombası şeklindeki bir kemer tokasının patlayıcı düzeneği sanılmasından kaynaklandığı ortaya çıktı.

İspanya basınına göre, Barcelona'nın Sants istasyonunda sabah 08.00 sıralarında polisin, Madrid'e giden bir kadının bavulunda el bombasına benzer bir cisim tespit etmesiyle güvenlik alarmı verildi. İki trende yolcular indirildi.

Madrid'de 14 yıl önce 193 kişinin öldüğü istasyonda panik

Yaklaşık 2 saat sonra Madrid'de 14 yıl önce düzenlenen bombalı saldırıda 193 kişinin öldüğü, 2,000 kiinin yaralandığı Atacha istasyonu da kapatıldı. Gardaki yolcular, kendilerinden koşarak dışarı çıkmalarının istendiğini söylediler.

Sants istasyonuna gelen bomba imha ekipleri, el bombasına benzeyen cismin kemer tokası olduğunu tespit etti.

İstasyon kısa bir süre sonra açıldı. Atacha istasyonu da bir saat sonra tekrar hizmet vermeye başladı.