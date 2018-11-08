DNA araştırması: Nesli tükenen kuzey beyaz gergedanları 'melezleme ile kurtarılabilir'

Telif hakkı Getty Images Image caption Kenya'da ölen Sudan, yaşayan son erkek kuzey beyaz gergedanıydı.

Yasa dışı avlanma sonucu dünyada yaşayan sadece iki kuzey beyaz gergedanı kaldı ve ikisi de dişi. Üstelik ikisinin de sağlığı tehlikede. Yeni bir DNA araştırması ise melezleme ile bu dev canlıların neslini kurtarabilir.

Dört ülkeden bilim insanları, DNA'sını inceledikleri kuzey beyaz gergedanlarının güneydeki kuzenleri ile sanılandan çok daha yakın olduklarını ortaya çıkardı.

Araştırmacılara göre, suni döllenme ile kuzey beyaz gergedanı ile güney beyaz gergedanlarından melezler yaratmak işe yarayabilir.

Beyaz gergedanlar bundan bir milyon yıl önce Afrika'nın kuzeyi ve güneyinde iki ayrı nüfus oluşturdular. Ancak dünyanın yaşayan son erkek kuzey beyaz gergedanı Sudan, tüm çabalara rağmen öldü.

Telif hakkı Getty Images Image caption Najin (solda) ve Fatu: Yaşayan son kuzey beyaz gergedanları

Sudan'ın kızı ve torunu, bu alt türün yaşayan son üyeleri haline geldi.

Ancak her saniye korunuyor olsalar da, ikisinin de sağlık sorunları var.

Doğal yollarla üremeleri de imkansız.

İngiltere, Güney Afrika, Çekya ,Avusturya, Almanya ve ABD'den araştırmacılar, yaşayan beyaz gergedanların ve müzelerdeki örneklerin kapsamlı bir DNA analizini yaptı.

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Böylece kuzey ve güney beyaz gergedanların, belki de yalnızca 14 bin yıl öncesine kadar, birbirleriyle çiftleştiklerini ve ürediklerini gördüler.

BBC'ye konuşan araştırma ekibinin lideri Cardiff Üniversitesi'nden Dr. Michael Bruford, "Bir milyon yıl önce birbirinden uzaklaşmış olsalar da, bu iki nüfusun son buzul çağında gen alışverişi yaptığı görülüyor" dedi.

Bruford'a göre, iki alt türün gen alışverişi bugün de mümkün olsa da, suni döllenme ile melezleme hem zorlu bir yöntem, hem de ortaya ne çıkacağını kestirmek güç.