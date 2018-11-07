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ABD ara seçimlerinin sonuçları ülkenin siyasi tarihi için de bir dizi ilke imza attı.

ABD Kongresi'nde görev yapacak kadın sayısı rekor kırarken, bazı eyaletlerde ilk kez Müslümanlar, Amerikan yerlileri ve LGBTi adaylar da Kongre'ye girdi.

Temsilciler Meclisi'ndeki kadın sayısı ise 100'ü aştı.

ABD Kongresi'nin yüzünü değiştireceği düşünülen profilleri derledik.

Alexandria Ocasio-Cortez: Temsilciler Meclisi'ne seçilen en genç kadın

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29 yaşındaki Latin kökenli Demokrat Ocasio-Cortez, bugüne kadar Temsilciler Meclisi'ne giren en genç üye.

Seçim kampanyasını "Benim gibi kadınların seçimlere girmeyeceği farz edilir" sloganı üzerine kuran Alexandria Ocasio-Cortez, New York 14'üncü Seçim Bölgesi'nden Temsilciler Meclisi'ne girmeye hak kazandı.

Porto Rikolu bir aileden gelen sosyalist siyasetçi, Demokrat Parti'nin yaptığı Temsilciler Meclisi ön seçimlerinde görevdeki emektar siyasetçi Joe Crowley'i yenilgiye uğratarak tarihe geçmiş, hem parti içinde hem de Washington'da şaşkınlık yaratmıştı.

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Rashida Tlaib ve Ilhan Omar: Kongre'nin ilk Müslüman kadın üyeleri

Filistin kökenli Demokrat-Sosyalist aday Rashida Tlaib ile Somali kökenli başörtülü siyasetçi Ilhan Omar, Temsilciler Meclisi üyeliğine seçilen ilk Müslüman kadınlar oldu.

42 yaşındaki Tlaib, Michigan'ın 17'nci seçim bölgesini kazanarak ülkenin ilk Filistinli-Amerikalı kadın kongre üyesi ünvanını da kazandı.

Tlaib, kampanyası sırasında şöyle demişti: "Seçime, seçilmem tarihi bir şey olur diye girmedim. Adaletsizlikler için, Müslüman kimliklerini ve buraya ait olup olmadıklarını sorgulayan oğullarım için girdim."

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36 yaşındaki Omar ise Minnesota'dan seçilerek eyaletin ilk Somali kökenli Amerikalı Temsilciler Meclisi üyesi oldu.

Omar aynı zamanda Kongre'nin ilk başörtülü üyesi.

Yarışı kazanmasının ardından yaptığı ilk konuşmada Omar şöyle dedi:

"Bu zafer o mülteci kampındaki 8 yaşındaki çocuğun. Bu zafer, çocuk yaşta evliliğe zorlanan genç kadın için. Bu zafer, rüyalarının sınırı olduğu söyleyen her insan için."

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Jared Polis: Eşcinsel olduğunu açıklamış olan ilk vali

Gelen sonuçlara göre Demokrat aday Jared Polis, Colorado eyaletindeki valilik seçimlerini kazanarak ABD'de eşcinsel olduğunu kamuoyuna açıklamış olan ilk vali oldu.

Polis, kampanyası sırasında idam cezasının kaldırılması, bireysel silahlanmayı zorlaştıran yasalar, esrarın yasallaştırılması gibi politikaları savundu.

Biseksüel olduğunu açıklayan Oregon Valisi Kate Brown ise ülkede vali seçilen ilk LGBTi birey olmuştu.

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Sharice Davids ve Deb Haaland: İlk Amerikan yerlisi kadın temsilciler

Kansas'tan seçilen Amerikan yerlisi aday Davids, bir avukat ve eski bir MMA (karma dövüş sanatı) sporcusu.

Aynı zamanda Kansas'ın lezbiyen olduğunu açıklayan ilk Kongre üyesi ünvanına sahip.

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Deb Haaland ise ara seçimlerde New Mexico'da kazanarak Davids'le beraber Kongre'nin ilk iki Amerikan yerlisi kadınından biri oldu.

Pueblo yerlilerinden Haaland, ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilmesi için de kampanya yürüttü.

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Ayanna Pressley: Massauchusetts'in ilk siyah kadın Temsilciler Meclisi üyesi

Pressley , Boston'da 10 dönemdir görevde olan Michael Capuano'yu ön seçimlerde mağlup ederek tarih yazmıştı bile.

Zafer konuşmasında Pressley "Demokratların gücü eline geçirdiğini görmek yeterli değil. Önemli olan bu Demokratların kim olduğu" demişti.

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Marsha Blackburn: Tennessee'nin ilk kadın senatörü

Tennessee'nin 7'inci bölgesinden seçilen Cumhuriyetçi Blackburn, eyaletin seçilen ilk kadın senatörü.

Blackburn ünlü şarkıcı Taylor Swift'in Demokrat rakibi eski vali Phil Bredesen'a destek kampanyası sırasında, ülke çapında dikkatleri üzerine çekti.

Sıkı bir Trump destekçisi olarak bilinen Blackburn, görevi devralacağı Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komiteli senatörden de daha sağ bir çizgide.

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Janet Mills: Maine eyaletinin ilk kadın valisi

Demokrat aday Mills, valilik seçimlerini kazanarak eyaletin ilk kadın valisi oldu.

Mills, ırkçı demeçleriyle tartışma yaratan Cumhuriyetçi Vali Paul LePage'i seçimlerde yenilgiye uğrattı.