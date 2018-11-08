League of Legends'ın şirketi hakkında cinsiyetçilik ve taciz suçlamasıyla dava açıldı

Telif hakkı Riot games Image caption League of Legends en büyük e-sport oyunlardan biri.

Dünyanın en popüler e-spor oyunlarından League of Legends'ın (LoL) geliştiricileri hakkında cinsel ayrımcılık suçlamasıyla dava açıldı.

League of Legends'ı geliştiren oyun şirketi Riot Games kadın çalışanlarına erkeklere göre daha az maaş ödemekle, cinsel tacize ise tolerans göstermekle suçlanıyor.

Davayı açan iki kadın, Riot Games'te çalıştıkları sürede erkek çalışanları ve patronlarından "cinsel nesne" muamelesi gördüklerini, kadınların "rutin olarak tacize ve aşağılanmaya" maruz kaldığını, hatta patron ve meslektaşlarının kendilerine istemedikleri halde erkek cinsel organı fotoğrafları gösterdiğini iddia ediyor.

Riot Games'in suçlamaları reddedip reddetmeyeceği bilinmiyor.

Ancak şirket bir yazılı açıklamayla "her türlü iddiayı ciddiyetle inceleyeceklerini" duyurdu.

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'En seksi kadın çalışanlar listesi'

Davayı açan iki kadın, şirketin halihazırdaki iletişim uzmanı Melanie McCracken ile 2017'de istifa eden eski içerik editörü Jessica Negron.

Kadınların, kotaku internet sitesinde yer alan bazı iddiaları ise şöyle:

Kadınlar, "en seksi kadın çalışanların" listelendiği bir e-mail zinciri üzerinden cinsel nesne muamelesi gördü. Bir kadın için "yatıp bir daha aramamak için iyi hedef" nitelemesi yapıldı.

Riot'un kurucu ortaklarından biri "Hayır, her zaman hayır demek değildir" ifadesini şirketin bir toplantısında slogan olarak kullandı.

Üsleri kadın çalışanlar hakkında küçük düşürücü yorumlar yaptı: "Çocukları ve kocası o işteyken onu özlüyor olmalı" ya da "cırtlak sesli" gibi.

Patronları ve erkek meslektaşları, istememelerine rağmen diğerlerine erkek cinsel organı fotoğrafları gösterdi.

Kadınlar "düzenli olarak taciz edildikleri, küçük düşürüldükleri" online oyunlara katılım göstermek zorunda kaldı.

Bir iddia da kadınların erkeklere göre daha az maaş aldığı yönünde.

Jessica Negron, 160 bin dolar kazanan eski yöneticisinin görevlerini devralmış olmasına rağmen sadece 56 bin dolar maaş aldığını öne sürdü.

Şirkette hala çalışan Cracken ise şirketi işe alımlarda cinsiyetçi kararlar vermekle suçladı.

Cracken, gizli kalması şartıyla şirketin insan kaynakları departmanına rahatsızlığını dile getirdiğini ancak insan kaynaklarının suçlamalarını yöneticisine ifşa ettiğini iddia etti.

Dünyanın en popüler e-spor oyunlarından League of Legends'ın liglerini yüz milyonlarca kişinin aynı anda izlediği biliniyor.

Şampiyonalara katılan ya da izleyenler arasında çok sayıda kadın da var.

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Şirket, suçlamalar sonrası internet sitesine, cinsiyetçilikle daha etkin mücadele edilmesi çağrısı yapan bir blog yazısını koydu.

Aynı zamanda çalışanlarının kaygılarına kulak vermelerinin "çok uzun zaman alması" dolayısıyla özür diledi.

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Şirketin yazılı açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı:

"Dava hakkında konuşmamakla beraber, bu gibi her türlü iddiayı ciddiye aldığımızı ve derinlemesine inceleyeceğimizi söylemek isteriz. Riot'da tüm Rioter'ların başarılı olduğu bir şirket kültürünün gelişmesi amacına sadığız."