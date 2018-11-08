Birini intihardan vazgeçirmek nasıl bir his?

Telif hakkı Gillian Assor Image caption Gillian, şimdi Tommy ile aralarında 'olağanüstü ve inanılmaz' bir bağ oluştuğunu söylüyor.

Gillian Assor, Londra'daki bir demiryolu köprüsünden geçtiği sırada önlediği bir intihar girişiminden bahsederken, "Ben bir kahraman değilim. Sadece oradan geçiyordum" diyor.

İngiliz Ulaştırma Polisi'nin elindeki verilere göre, 2018 yılında demiryollarında engellenen intihar girişimlerinin oranı yüzde 20 yükseldi.

Mayıs ayında köpeğiyle yürüyen Assor da bu kişilerden biri.

Assor, "İlk başta ne olduğunu anlamadım. Ancak yaklaştıkça bir insan olduğunu anladım. Histerik bir şekilde ve sesler çıkararak ağlıyordu" sözleriyle o günü anlatıyor.

Assor o anda olayın ne olduğunu anlamaya karar veriyor, ancak şimdi aylar sonra davranışlarının nasıl bir etki yarattığının gerçekten farkında.

"O an bir planım olması gerektiğini biliyordum" diyen Assor, adamın sözsel ya da fiziksel olarak agresif davranması ihtimalini göze alarak geçip gitmeyeye karar veriyor.

Köpeğiyle beraber yavaşça adama yaklaşıyor ve iyi olup olmadığını soruyor.

Adam "Hayır, iyi değilim" şeklinde cevap veriyor.

Ailesini aramak için ikna ediyor

Assor, "Gerçekten çok kötü bir durumda olduğunu görebiliyordum. Kızgındı ama aynı zamanda ağlıyordu" diyor.

Cesur olmaya karar veren Assor, demiryolundan uzaklaşarak köprünün ortasına, bir uçta adam ve aralarında köpeği olmak üzere beraber oturuyor.

Kızının anksiyete sorunu dolayısıyla öncelikle zemini hazırlaması gerektiğinin bilincinde, adama yaşını ve ismini soruyor.

23 yaşında ve adının Tom olduğunu öğrendiği genç adamın 10-15 dakika sonra yavaşça sakinleştiğini, ancak halen tek kelimelik cevaplar verdiğini hatırlıyor.

Assor, tam o sırada bir trenin geçtiğini söylüyor, eğer orada olmasaydı Tom'un ne yapmış olabileceğini geçiriyor aklından.

Assor, Tom'a konuşurken neden köprüde olduğunu sormuş; ancak Tom'un cevabını aralarında kalacağına söz verdiği için BBC'ye söylemiyor.

Ancak sonunda Tom'u ailesini aramak konusunda ikna ettiğini anlatıyor.

Ailesi 25 dakika sonra gelene kadar Tom'un yanında kalıyor ve daha sonra evine geri dönüyor.

"Biraz sarsılmıştım, böyle bir şey gerçekten de oldu mu diye düşündüm" diyen Assor. Bu hikayeyi ilk başta sadece annesine ve bir arkadaşına anlatmış.

'Hayatımı kurtardın'

Ancak bir Pazar sabahı, kocası Facebook'ta bir ileti görüyor; ileti "Sizden imkansız bir şey istediğimin farkındayım, bu samanlıkta iğne aramak gibi bir şey ama dört ay önce intihar etmeye karar vermişken bir yabancı beni köpeğiyle beraber kurtardı..." cümlesiyle başlıyor.

Gillian Assor, iletiyi okudukça bahsi geçen yabancının kendisi olduğunu fark ediyor.

İletinin kendisiyle ilgili değil Tom ile ilgili olduğunu düşünerek altına bir yorum yazmıyor, ancak kocası, Tom'a o yabancının eşi olduğuna dair bir mesaj atıyor.

Telif hakkı Gillian Assor Image caption Gillian, Tommy ve Gillian'ın köpeği

O gün Tom ve Assor telefonda konuşuyorlar, üç gün sonra ise bir barda buluşuyorlar.

Assor, "O gün onu, barın diğer tarafından bana doğru yürürken gördüğümde içimden şükrettim" diyor.

Tom ise Assor'a sıkı sıkı sarılarak, "Hayatımı kurtardın, hayatımı kurtardın" sözlerini sarf etmiş.

Assor, beraber geçirdikleri bir saatin çok özel olduğunu anlatıyor.

O günden beri birkaç defa beraber köpeğini yürüyüşe çıkarmışlar ve birkaç hafta bir iletişime geçiyorlar.

Assor, bu tecrübeyi, "Doğum yapmanın dışında şimdiye kadar yaşadığım en yoğun duygu bu. Tom sürekli kalbimde. Bu bağ inanılmaz bir şey; ruhani değil ancak sıradışı" diyerek tanımlıyor.

Tom yakın bir zamanda terapiye başlayacak. İkili ise aynı köprüye beraber gidip yeni ve güzel bir anı oluşturmaya karar vermiş.