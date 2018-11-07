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ABD Başkanı Donald Trump, oyların sayıldığı ara seçimin ardından ilk basın toplantısını düzenledi.

Donald Trump seçmenlerin düşük vergi, güvenli sınır ve esnek düzenlemeler vaatlerine kulak verdiğini söyledi ve ekledi:

"Şu an parti olarak yüzde 93'e yakın bir destek oranımız var."

Trump, "Desteklediğim adaylar müthiş bir başarı elde etti. Son dönemde birlikte miting yaptığım 11 adaydan 9'u kazandı. Birlikte miting yapmasak kazanamayabilirlerdi" dedi.

Ara seçimde Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğunu kaybeden Cumhuriyetçi Parti'nin Senato'daki performansının 1962'den beri bir başkanın partisinin en iyi performansı olduğunu söyleyen Trump, "Cumhuriyetçilerin Senato'da son 100 yıldaki en büyük sandalye sayısına ulaşmış olabiliriz" dedi.

Trump, yardımcısı Mike Pence'in 2020 başkanlık yarışlarında yine yardımcısı olarak kendisiyle beraber olmasını istediğini belirtti.

Rusya soruşturmasına dair uyarı

Donald Trump, Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçiren Demokratlar ile belli alanlarda işbirliği yapabileceğini sinyalini verdi, Rusya soruşturması konusunda ise uyarılarda bulundu:

"Birtakım planlarla Demokratlar bize gelecek, biz de masanın başına oturacağız ve müzakere edeceğiz. Temsilciler Meclisi'nde Demokratlardan en az 10 oya ihtiyacımız var, o yüzden Demokratlar'la birlik olmak zorundayız. O 10 oyu almazsak yasalar geçmeyecek. Ben bir şeylerin yapılmasını istiyorum, yatırımların devam etmesini istiyorum.

"Bir de bu soruşturma var. Bu soruşturmadan bıktım usandım. Herkes bıktı diye düşünüyorum. Bugüne kadar çok fazla bilgi sızdırıldı, olmaması gereken pek çok olayı gördük. Hakkımızda hiçbir şey bulamadılar. Şu anda yapmamız gereken şey birlik olmak. Ben bu oyunda onlardan daha iyiyim, ben onlara bakacak olursam ben de bir şeyler bulacağım. Aynı anda onlar bize bunu yaparken biz de onlara aynısı yaparsak hiçbir yere varamayız. Ben de onlara aynısını yapacağım demiyorum.

"Birbirimizle müzakere edeceğiz, onay sürecinde de birbirimize yardım edeceğimizi umuyorum. Ama karşılıklı bir inatlaşmaya varırsa hiçbir yere varamayız. Demokratlar da Cumhuriyetçiler de bazı şeyler yapmak istiyor. Cumhuriyetçiler'in bazıları da Demokratlar'ı destekleyebilir, tam tersi de olabilir. Bizim harika ülkemiz çok yüksek bir pozisyona çıktı. Partizanlığı bir kenara bırakıp Amerikan mucizesinin devam etmesini sağlamamız lazım."

Trump, kendisini Obama ile şöyle karşılaştırdı:

"Obama ilk ara seçimde Senato'da altı koltuk kaybetmişti, biz dört sandalye kazandık.

"Obama ilk ara seçiminde Temsilciler Meclisi'nde 63 koltuk kaybetmişti ama biz 23 fire verdik."